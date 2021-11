Petal Maps 2.0 : l’alternative de Huawei à Google Maps se développe avec de nouvelles versions majeures

Huawei a pris la décision unique d’aller de l’avant avec la création de ses services et, par conséquent, de son propre écosystème. Cela a conduit à l’émergence d’applications avec Petal Maps, qui a maintenant gagné des nouvelles importantes.

C’était une alternative déjà viable à Google Maps et est maintenant encore plus complète et avec de nouvelles propositions. La version 2.0 est sortie et peut déjà être utilisée par tout le monde, où ils peuvent désormais utiliser des cartes hors ligne et de nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.

Bien qu’il s’agisse d’une application et d’un service dédiés aux smartphones Huawei, Petal Maps est prêt à être utilisé par n’importe quel appareil Android. Il s’agit d’une alternative viable à Android et que tout le monde peut utiliser, d’autant plus maintenant qu’elle a été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités très intéressantes.

La version 2.0 est déjà sortie et apporte plusieurs nouvelles fonctionnalités, qui s’ajoutent à tout ce qui a été présenté auparavant. Le plus intéressant est l’arrivée de cartes hors ligne, ce qui élimine le besoin d’utiliser Internet et facilite le processus.

Toutes les cartes peuvent être gérées à l’avance, les utilisateurs choisissant les régions qu’ils souhaitent télécharger. Tout se fait dans la zone de gestion de Petal Maps, ce qui la rend plus simple et plus facile à gérer.

Il existe également d’autres nouvelles fonctionnalités qui rendent les Petal Maps de Huawei encore plus précises, ce qui signifie que la chaussée est désormais affichée plus précisément. Cela signifie que dans des situations plus complexes, le chemin est plus détaillé.

Huawei a également apporté la carte vidéo, qui permet de visualiser les zones de la carte avec une autre réalité. Enfin, et pour récompenser les utilisateurs, il existe des Niveaux et des Badges, qui montreront comment Petal Maps a été utilisé.

Quiconque cherche une alternative à Google Maps, avec la même qualité et la même précision, a une réponse dans Petal Maps. Il peut être utilisé sur n’importe quel Android et dépasse donc les limites de l’écosystème Huawei