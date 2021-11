DICE passe en revue les premiers jours de Battlefield 2042

DICE a récemment publié une communication intitulée « Launch Update & The Road Ahead » sur le blog de Battlefield 2042, où il donne un bref résumé de ces premiers jours du jeu ainsi que les mesures prises pour résoudre certains des problèmes détectés jusqu’à la date .

Viens voir…

Battlefield 2042 est sorti la semaine dernière et comme nous avons pu le souligner lors de nos expérimentations avec le jeu, il a beaucoup de bon et de gratifiant, mais il présente également quelques problèmes techniques et de gameplay.

Comme nous l’avons indiqué dans notre article (voir ici), certains problèmes plus graves sont les problèmes d’armes à feu. Non seulement avec sa maniabilité, mais aussi avec le nombre de tirs qu’un ennemi prend avant de finalement tomber au combat.

Un autre problème détecté est lié à l’impossibilité occasionnelle de réanimer un coéquipier tombé au combat.

Le système de réapparition, bien qu’amélioré par rapport à la bêta, a encore quelques problèmes donc c’est un sujet à régler par DICE.

Ces thèmes et quelques autres ont été pris en compte par l’équipe DICE qui s’apprête à sortir un patch de correction, comme suggéré dans notre revue et que vous pouvez voir ici.

Comme vous pouvez le voir ici, ce patch présentera la solution à de nombreux problèmes qui ont été détectés dans ces premiers jours de Battlefield 2042. La première mise à jour devrait arriver demain et la seconde courant décembre.

Cette mesure désormais indiquée par DICE vient, en quelque sorte, prouver que l’équipe n’ignore pas totalement les critiques des joueurs.

Compte tenu des problèmes déjà détectés (que nous avons même signalés), DICE a fait ce qu’il était censé faire : se mettre au travail pour corriger ces mêmes problèmes.

Espérons donc que le nouveau patch arrive et corrige la plupart de ces problèmes, faisant de Battlefield 2042 atteindre le niveau d’excellence pour lequel il a tout le potentiel.