Le minage de crypto-monnaie est une pratique très courante dans le segment technologique. Cependant, nous savons qu’il s’agit d’une activité qui a un certain impact sur l’environnement, car elle consomme beaucoup d’énergie et de ressources.

Alors maintenant, la Suède veut que l’Europe interdise l’exploitation minière de Bitcoin comme moyen d’atteindre l’objectif climatique de 1,5°C fixé à Paris.

La Suède veut que l’Europe interdise le minage de Bitcoin

Les autorités suédoises demandent à l’Union européenne d’interdire le minage de crypto-monnaies, à savoir les Bitcoins, en raison de leur « utilisation intensive d’énergie ».

Selon Erik Thedéen, directeur de l’Autorité suédoise de surveillance financière, et Björn Risinger, directeur de l’Agence suédoise de protection de l’environnement, l’utilisation croissante d’énergie pour l’extraction de Bitcoin menace la Suède dans sa quête pour remplir ses obligations dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat. .

Thedéen et Risinger ont souligné que la consommation d’énergie issue du minage de Bitcoin dans le pays nordique a augmenté de « plusieurs centaines de pour cent », avec actuellement l’énergie consommée équivalente à 200 000 foyers. Ainsi, une réduction ou une élimination totale de l’exploitation minière représenterait des économies d’énergie importantes qui aideraient le pays à atteindre plus facilement ses objectifs.

Dans une lettre ouverte, les chefs des principaux régulateurs financiers et environnementaux suédois ont appelé l’ensemble de l’UE à interdire l’extraction de crypto-monnaie. L’une des principales préoccupations qui ont motivé cette intervention est le système de « preuve de travail », utilisé par l’utilisateur pour prouver le travail effectué, utilisé dans bon nombre des crypto-monnaies les plus populaires au monde, telles que Bitcoins et Ethereum.

Ces derniers mois, l’extraction de pièces numériques a augmenté dans les pays nordiques. Cependant, Thedéen et Risinger soulignent que l’énergie renouvelable étant détournée de l’usage industriel, des transports et domestique, elle est à son tour détournée vers l’extraction de Bitcoins et d’autres crypto-monnaies.

Selon les réalisateurs :

Il est actuellement possible de conduire une voiture électrique de taille moyenne sur 1,8 million de kilomètres avec la même énergie que celle nécessaire pour extraire un seul Bitcoin. C’est l’équivalent de 44 tours autour du globe. Et 900 Bitcoins sont extraits chaque jour. Ce n’est pas une utilisation raisonnable de notre énergie renouvelable.

