Malware Joker : ce fléau Android continue d’envahir le Play Store

Android a toujours été un système exposé à des problèmes de sécurité, notamment via le Play Store. Cette boutique Google ne semble pas en mesure de limiter l’entrée de logiciels malveillants et autres virus, laissant ainsi les smartphones exposés.

L’un des plus connus et des plus attaqués sur cette plateforme est Joke. Ce malware apparaît de manière récurrente et cette fois, il a été retrouvé dans 13 applications Android que les utilisateurs doivent supprimer immédiatement.

Joker, une présence constante sur le Play Store

Au cours des dernières années, Joker a été une présence presque constante sur le Play Store. Ce malware gagne périodiquement de l’espace, avec l’apparition de nouvelles applications dédiées au vol des données des utilisateurs.

Après quelques mois de calme apparent, le Joker réapparaît dans le Play Store, cette fois dans 13 applications découvertes, dont une avec 50 000 téléchargements. Ceux-ci se masquent avec des fonctions simples et des améliorations pour les utilisateurs, étant cependant malveillants et avec des objectifs très clairs.

Application Téléchargements Actif dans le Play Store ? Augmentation du volume auditif 10+ Pas Effets de bulle d’animation sur le chargement de la batterie 10+ Pas Lampe de poche Flash Alerte sur appel 1+ Pas Scanner PDF facile 10+ Pas Télécommande Smart TV 1000+ Pas Coloriage Halloween 1+ Pas Clavier Emoji classique 5 000+ Pas Amplificateur de volume Égaliseur de son plus fort 100+ Pas Effet de super-héros 5 000+ Pas Animations de charge de batterie Fond d’écran de batterie 1 000+ Pas Clavier éblouissant 10+ Pas Clavier EmojiOne 50 000+ Pas Nouveau scan de QRCode 10 000+ Pas

Android doit être protégé contre les logiciels malveillants

La liste ci-dessus rassemble les 13 dernières applications découvertes par la chercheuse en sécurité Tatyana Shishkova. À votre compte twitter a fait connaître ses analyses et alertes sur les problèmes qu’elle rencontre. Naturellement, ceux-ci sont également signalés à Google.

Grâce à ces informations, le propriétaire d’Android a maintenu le Play Store propre, même si les utilisateurs sont invités à les supprimer. De plus, la liste des dernières présences a déjà été traitée et n’est pas disponible pour les utilisateurs à installer.

Google cherche à mettre fin à ce fléau

Le Joker a un schéma d’action bien connu et des attaques sur plusieurs fronts. Tout d’abord, il copie les messages SMS des utilisateurs sur le smartphone Android. Après cela, il essaie de voler de l’argent à l’utilisateur ayant accès aux services bancaires à domicile. Enfin, abonnez-vous à des services premium qui vous coûteront cher.

Google a essayé très activement d’éliminer les logiciels malveillants et autres dangers de sécurité d’Android. Pourtant, et même avec beaucoup plus de contrôle, il est toujours possible de trouver de nombreuses applications malveillantes qui tentent de voler des données et de l’argent aux utilisateurs.