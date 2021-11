En décembre, OneDrive fonctionnera nativement sur ARM

Comme nous l’avons déjà indiqué, OneDrive fonctionnera nativement avec l’architecture ARM sur Windows et Mac. C’est une excellente nouvelle pour profiter de bien meilleures performances face aux émulations et autres méthodes qui ne fonctionnent pas aussi bien qu’une version native.

Microsoft l’a annoncé lors d’Ignite 2021 et finalise déjà son lancement comme nous l’avons vu dans MSPU. Les gens de OneDrive n’ont plus voulu le reporter et comme vous le verrez dans les captures d’écran que nous vous laissons, mention est déjà faite des versions ARM64.

OneDrive passe à ARM

L’annonce lors de l’Ignite était très simple. Dans ce document, l’équipe OneDrive a annoncé qu’elle était ravie d’annoncer cette nouvelle compatibilité sur les appareils Windows et Mac. Dans cette annonce, elle a déjà indiqué qu’un lancement était dans ses plans à la fin de cette année et qu’elle l’a plus que rempli.

Il en va de même pour le processeur Apple M1. Une version est disponible pour les Insiders qui possèdent un MacBook avec ce processeur. Bien entendu, ils ont placé la version définitive au début de l’année 2022. On verra s’ils avancent leur lancement ou s’ils continuent à maintenir leur pari conservateur.









Pour le moment, Microsoft a annoncé quelques détails sur le déploiement d’un aperçu du client ARM sur les appareils du canal actuel (aperçu). Après l’aperçu de la chaîne actuelle (aperçu), elle sera publiée pour une disponibilité générale.

Le client Windows ARM et le client Apple Silicon commenceront à fonctionner sur le canal actuel (préversion) début décembre et devraient achever leur déploiement à la mi-décembre. Les utilisateurs standard commenceront à recevoir la mise à jour entre fin janvier et mi-février.

Pour activer l’aperçu, vous devez rejoindre le canal actuel (aperçu) et avoir activé l’aperçu dans Paramètres OneDrive> À propos. Les utilisateurs peuvent également se désinscrire dans Paramètres OneDrive> À propos. La fonctionnalité des clients est la même, mais le client ARM peut mieux fonctionner.