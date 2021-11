Marcelo Rebelo de Sousa promulgue un diplôme contre le « piratage en ligne »

Le Président de la République a promulgué l’approbation de procédures visant à l’inspection, au contrôle, à la suppression et à l’empêchement d’accès dans un environnement numérique à des contenus protégés, qui serviront à lutter contre le piratage « en ligne », l’accès illégitime aux systèmes informatiques.

Cela se produit à un moment où le télégramme sera contraint de bloquer les chaînes qui partagent illégalement des journaux et des magazines portugais.

Il existe deux diplômes qui transposent les directives européennes sur le droit d’auteur et les droits voisins

Le 22 octobre, le parlement a approuvé le transfert à la spécialité sans vote de deux diplômes qui transposent les directives européennes sur le droit d’auteur et les droits voisins. Les deux projets de loi sur le droit d’auteur et les droits voisins, qui font entrer dans l’ordre juridique national deux directives européennes en la matière, auraient dû être transposés d’ici le 7 juin.

L’un des diplômes fixe les règles d’exercice du droit d’auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions « en ligne » par les radiodiffuseurs et à la retransmission de programmes de télévision et de radio afin de renforcer la diversité européenne et d’augmenter le nombre de programmes de radio et de télévision réalisés disponible « en ligne » pour les consommateurs européens.

L’autre concerne le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, et cherche à concilier la régulation de l’utilisation des œuvres protégées dans un environnement numérique (notamment sur les plateformes Internet) avec la défense de la liberté d’expression, les progrès de la recherche et l’évolution technologique développement, révèle Lusa.

Cette politique a été créée pour protéger la propriété du contenu des artistes, musiciens, écrivains et journalistes sur Internet, en créant des règles pour l’utilisation de leur travail par des tiers.

En juillet, le directeur exécutif de Visapress a déclaré à Lusa que la presse portugaise avait perdu 22 millions d’euros au premier semestre de cette année avec le partage illégal de journaux et de magazines sur les réseaux sociaux.

Visapress estime que l’Etat a été lésé, n’ayant pas perçu plus de 1,3 million d’euros de TVA au premier semestre de cette année.

A lire aussi…