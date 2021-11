Le manuscrit d’Einstein sur la théorie de la relativité vendu plus de 11 millions d’euros

A Paris, un manuscrit d’Albert Einstein sur la théorie de la relativité a été mis aux enchères. Celui-ci a été acquis pour 11,6 millions d’euros, le montant le plus élevé jamais payé pour un manuscrit par le scientifique.

La valeur finale dépassait largement l’estimation de trois millions d’euros initialement attribuée à la pièce.

Initialement, la maison de ventes Christie’s avait estimé la valeur du manuscrit d’Albert Einstein entre deux et trois millions d’euros. Cependant, les notes du scientifique sur la théorie de la relativité se sont vendues plus de 11 millions d’euros.

C’est sans aucun doute la pièce la plus précieuse d’Einstein jamais mise aux enchères.

A déclaré Christie’s, qui a organisé la vente aux enchères pour le compte de la maison Aguttes.

Le manuscrit de 54 pages, qui contient une partie importante de la théorie, a été développé par Albert Einstein et le scientifique suisse Michele Besso en 1913 et 1914. De plus, ce n’est qu’un des deux documents connus dans lesquels le premier aborde la célèbre Théorie de Relativité, publié en 1915.

C’est aussi ce qui le rend particulièrement important, étant donné que les documents de travail d’Einstein avant 1919 sont extrêmement rares. Einstein est quelqu’un qui a pris très peu de notes, donc le simple fait que le manuscrit ait survécu et nous soit parvenu le rend absolument extraordinaire.

Dit Vincent Belloy, un expert chez Christie’s.

N’oubliez pas que la théorie développée par Albert Einstein a donné le ton à certaines technologies modernes, telles que la navigation GPS.

Les pages de manuscrit sont constituées de calculs écrits à l’encre noire sur papier jauni.

Einstein fait des erreurs dans ce manuscrit, et je pense que cela le rend encore plus grand d’une certaine manière, parce que nous voyons la persistance, la pensée qui était en train de se construire, qui est corrigée et réorientée.

dit Belloy.

Le scientifique est décédé en 1955, à l’âge de 76 ans, laissant un héritage extraordinaire dans le domaine de la physique.