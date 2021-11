Nvidia a été le seul grand fabricant de GPU à augmenter ses expéditions au troisième trimestre

En bref : les livraisons de GPU ont atteint 101 millions d’unités au troisième trimestre 2021 selon le dernier rapport de Jon Peddie Research. Il s’agit d’une augmentation de 12% d’une année sur l’autre, mais d’une baisse significative de 18,2% par rapport au deuxième trimestre.

L’examen de chacun des trois plus grands fabricants révèle que les livraisons d’AMD ont baissé de 11,4 % au troisième trimestre. Les expéditions de Nvidia, quant à elles, ont augmenté de 8% tandis qu’Intel a vu ses expéditions baisser de 25,6%.

La publication a déclaré que le troisième trimestre était le plus fort par rapport au deuxième trimestre, mais la pandémie et la récession ont brouillé la saisonnalité. En fait, le troisième trimestre a connu la plus forte baisse jamais enregistrée par rapport au trimestre précédent et était bien en deçà de la moyenne sur 10 ans.

La situation était étrangement similaire dans le secteur des processeurs. JPR a constaté que le marché global des processeurs pour PC a augmenté de 9,2 % en glissement annuel, mais a baissé de 23,1 % par rapport au trimestre dernier. Le marché des tablettes a également vu ses expéditions baisser de 6,9 ​​% d’un trimestre à l’autre.

Le président du JPR, Jon Peddie, a déclaré que Covid continue de déséquilibrer la chaîne d’approvisionnement fragile qui reposait trop fortement sur une stratégie juste à temps. « Nous ne nous attendons pas à voir une chaîne d’approvisionnement stabilisée avant la fin de 2022. En attendant, il y aura des surprises », a-t-il ajouté.

La semaine dernière, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré qu’il s’attend à ce que la demande dépasse de loin l’offre jusqu’en 2022. La directrice d’AMD, Lisa Su, a déclaré en septembre qu’elle pensait que la pénurie de puces pourrait s’atténuer au second semestre 2022, tandis que le patron d’Intel, Pat Gelsinger, prévoyait des pénuries jusqu’en 2023.