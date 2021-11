La nouvelle application Facebook Messenger pour Windows 11 est plus rapide et plus jolie

La société Meta semble être très active. Après avoir amélioré certaines fonctionnalités de WhatsApp, se tourne maintenant vers l’application Facebook Messenger dédiée à Windows. Ainsi, la nouvelle version pour Windows 10 et Windows 11 bénéficie d’une mise à jour importante basée sur le framework open source React Native.

Réécrire l’application et s’éloigner de l’Electron précédemment utilisé entraîne une augmentation significative des performances. En outre, il existe également des corrections de bugs et des améliorations, ainsi que des modifications importantes de l’interface.

Facebook Messenger est plus agréable sur Windows 11

La mise à jour Messenger qui a lieu dans la version 1320.11.119.0 apporte en fait un nouveau look. L’application est passée de l’utilisation de ses propres contrôles personnalisés à l’utilisation de versions natives UWP (Universal Windows Platform). Le changement signifie que l’application apporte une plus grande intégration avec l’apparence générale des applications et de Windows lui-même.

Mais ce qui est peut-être le plus notable à propos de cette mise à jour, c’est l’amélioration des performances. Facebook a non seulement été en mesure de réduire la taille de Messenger d’un incroyable 100 Mo, mais il y a aussi une augmentation de la vitesse grâce à la réécriture du code.

Le passage à React Native a permis d’améliorer considérablement l’utilisation des ressources système par l’application, ce qui, à son tour, a contribué à accélérer les performances. Donc, si vous vous êtes déjà inscrit pour participer au programme bêta, il vous suffit de passer à la dernière version. Vous découvrirez alors les améliorations.

En fait, vous pouvez même en savoir plus sur la version bêta de Messenger sur le Microsoft Store.

Plus qu’une jolie interface, il y a plus de performances

Après l’avoir utilisé, nous avons réalisé qu’avec cette mise à jour, Facebook offre désormais aux gens exactement ce qu’ils veulent. Si de nombreux utilisateurs se sont plaints des performances, il y a maintenant une réduction de l’utilisation des ressources et l’application a une taille plus petite.

Bien qu’il y ait quelque chose à dire sur les applications qui ont une apparence et une convivialité uniques, les utilisateurs ont tendance à se sentir plus à l’aise avec la familiarité. regarder et sentir. Cela signifiait que les commandes personnalisées et mobiles de l’application, qui étaient inhabituelles, ne servaient que de point de friction.

En adoptant des contrôles UWP natifs, Messenger est désormais beaucoup plus similaire aux autres applications et donc plus facile à utiliser. Bien qu’une application de messagerie ne soit pas le type d’application le plus complexe ou le plus déroutant disponible, il est important de se rappeler que les programmeurs doivent aborder le plus petit dénominateur commun.

En éliminant les contrôles personnalisés, le potentiel de confusion a été réduit et c’est une victoire pour tous les utilisateurs.