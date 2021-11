Apple équiperait le SoC M1 Max Duo dans le prochain iMac Mac Pro

Moulin à rumeurs : le dernier silicium d’Apple, le M1 Pro et le M1 Max, sont à peine sortis des chaînes de montage du MacBook Pro, et des rumeurs circulent déjà sur l’avenir du silicium d’Apple. Plutôt que de retourner à la planche à dessin et de concevoir des puces avec des spécifications encore plus élevées, pourquoi ne pas simplement tricoter deux Max SoC ensemble ?

Comme vous le savez probablement, Apple s’est engagé à se séparer complètement des composants Intel d’ici la fin de l’année prochaine. Pour l’instant, c’est sur la bonne voie. Le MacBook Air, le Macbook Pro 13 pouces, le Mac mini et l’iMac 24 pouces sont déjà équipés de silicium M1, et Apple vient de dévoiler les MacBook Pro 14 et 16 pouces redessinés avec leurs puces M1 Pro et M1 Max de nouvelle génération. . Cela ne laisse que l’iMac 27 pouces et les stations de travail Mac Pro encore sur le mamelon Intel. Cela changera sûrement l’année prochaine.

Mark Gruman, un leaker d’Apple, dit Apple des plans pour alimenter le Mac Pro avec deux SoC M1 Max (M1 Max Duo) sur les modèles de base et quatre (M1 Max Quadro) sur les unités haut de gamme. C’est un minimum de 20 cœurs de calcul et 64 cœurs graphiques avec jusqu’à 128 Go de RAM et le double pour le Quadro.

Pour ceux qui pensent que le M1 Pro et le M1 Max du MacBook Pro sont impressionnants, le nouveau bureau Mac Pro devrait se décliner en au moins deux variantes : 2X et 4X le nombre de cœurs CPU et GPU que le M1 Max. Cela représente jusqu’à 40 cœurs de processeur et 128 cœurs de GPU sur le haut de gamme. – Mark Gurman (@markgurman) 18 octobre 2021

Hector Martin, qui est en train de porter Linux sur les Macs M1 Pro/Max, soutient indirectement les affirmations de Gruman avec des preuves qu’il découvert dans macOS.

« Les pilotes macOS ont de nombreuses références multi-dies, et le contrôleur IRQ du M1 Pro/Max est très clairement conçu avec une seconde moitié (actuellement inutilisée) pour une deuxième matrice », a tweeté Martin. « Pour les esprits techniques : c’est un deuxième ensemble de registres config/mask/software-gen/hw-state, et les entrées matérielles sont toutes inactives, mais vous pouvez très bien les IRQ de génération logicielle dans ce bloc et elles sont livrées avec un dé -id de 1 dans les 8 premiers bits du registre d’événements. »

En ce qui concerne le coût, la spéculation est que les meilleures configurations coûteront 50 000 $ ou plus, mais ce n’est pas surprenant puisque les acheteurs peuvent configurer le Mac Pro actuel à base d’Intel pour qu’il coûte près de 55 000 $. Cela dit, les unités bas de gamme devraient commencer dans la fourchette de prix de 6 000 $ à 6 500 $.

Gruman n’a parlé que du Mac Pro recevant les siliciums Duo et Quadro, de sorte que l’iMac 27 pouces arbore des puces Intel. Cependant, l’hôte de Max Tech, Vadim Yuryev, affirme qu’il existe des preuves solides qu’Apple utilisera un M1 Max Duo dans la variante plus grande de l’iMac (vidéo ci-dessus). Il souligne que le simple fait d’utiliser un seul M1 Max serait une rétrogradation par rapport aux iMac actuels à processeur Intel.

Concevoir une toute nouvelle puce est une possibilité. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles une puce M2 à 40 cœurs est en bonne voie pour 2023, mais cela dépasse le délai d’Apple pour abandonner Intel. Yuryev est convaincu qu’il utilisera probablement des M1 Max Duos avec et sans stockage pour les configurations prosommateur et professionnelle, respectivement, plutôt qu’un tout nouveau dé. Il soupçonne Apple de révéler les prochains iMac dès le mois de mars de l’année prochaine. Encore une fois, cela correspond à la feuille de route de Cupertino pour l’indépendance du silicium sans écarter les prédictions M2.