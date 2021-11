WhatsApp sur le Web a quelque chose de nouveau que vous aimerez

WhatsApp crée constamment de nouvelles fonctionnalités pour apporter aux utilisateurs plus d’outils. Maintenant, le réseau social appartenant à Meta dans sa version Web WhatsApp a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Cet outil vous permettra de créer des stickers personnalisés et intégrés.

En gros, il y a maintenant la possibilité d’utiliser n’importe quelle image de l’ordinateur et d’en faire une autre qui servira à illustrer vos conversations. Mais ce n’est pas tout!

Et où est cet outil ?

Pour accéder au créateur d’autocollants, accédez simplement à la version Web de WhatsApp et cliquez, dans une conversation, sur l’icône en forme de trombone (pièce jointe). Sélectionnez ensuite Stikers (autocollant) et choisissez une image à télécharger.

Une fois téléchargées, les images peuvent être modifiées pour en faire l’autocollant parfait. Un contour peut être tracé autour de l’objet photo pour découper l’arrière-plan, et les images peuvent également être recadrées (bien que toujours dans un rapport carré). Des emoji, du texte et des autocollants WhatsApp supplémentaires peuvent également être superposés sur vos créations d’autocollants.

Pouvoir créer vos propres autocollants sur WhatsApp n’est pas nouveau, et il existe une grande variété d’applications tierces disponibles pour iOS et Android dédiées à cette tâche. Cependant, il s’agit d’une fonctionnalité qu’il est préférable d’intégrer directement dans les versions de bureau et Web du service, d’autant plus qu’elle permet à l’utilisateur d’éditer des images avec la précision d’un pointeur de souris.

En plus de la version Web de WhatsApp, la fonctionnalité sera également disponible dans les applications de bureau la semaine prochaine.

Il y a plus de nouvelles sur WhatsApp

En plus de ces nouvelles, WABetaInfo a également publié des nouvelles sur WhatsApp for Desktop. Le site Internet dédié à l’information sur le réseau social de l’entreprise Meta mentionne que l’application envisage d’étendre la limite d’exclusion d’un message.

Ainsi, à partir de maintenant, les utilisateurs peuvent supprimer les messages de tout le monde dans une conversation en 1 heure, 8 minutes et 16 secondes. Selon la publication, WhatsApp prévoit de modifier le délai à sept jours et huit minutes dans une future mise à jour.

Comme cette fonctionnalité est encore en cours de développement, WhatsApp peut changer d’avis sur l’extension ou la limitation de la capacité des utilisateurs à supprimer les anciens messages. Mais dans les prochains jours, il y aura plus d’informations.