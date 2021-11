Soyez prudent lorsque vous atterrissez sur des planètes « coquilles d’œufs », elles peuvent être un piège

La technologie fournit aux chercheurs de l’univers des données intrigantes sur les caractéristiques des exoplanètes rocheuses qui ont été découvertes. Selon une étude de l’Université de Washington, d’étranges planètes « coquilles d’œufs » font partie d’une riche variété d’autres mondes possibles.

Ces exoplanètes rocheuses ont une enveloppe externe fragile et ultrafine et peu ou pas de topographie. De tels mondes sont peu susceptibles d’avoir une tectonique des plaques, ce qui soulève des questions sur leur habitabilité.

Les planètes coquilles d’œufs peuvent être un « piège »

L’étude montre clairement que seul un petit sous-ensemble d’exoplanètes sont probablement des planètes « coquilles d’œufs ». Le géologue planétaire Paul Byrne, auteur principal de la nouvelle étude de modélisation publiée dans le Journal of Geophysical Research: Planets, a déclaré qu’au moins trois de ces mondes, découverts lors de relevés astronomiques, sont peut-être déjà connus.

Les scientifiques pourraient utiliser les télescopes spatiaux prévus et futurs pour examiner ces exoplanètes plus en détail et ainsi confirmer leurs caractéristiques géologiques.

Il est vraiment important de comprendre si un monde a une tectonique des plaques, car elles pourraient être nécessaires pour qu’une grande planète rocheuse soit habitable.

Référé Byrne.

Le géologue précise que cette étude est essentiellement un guide pratique ou un manuel pratique. Ainsi, lorsqu’une exoplanète est découverte, elle peut être analysée pour savoir s’il s’agit ou non d’une planète pouvant abriter la vie.

Une nouvelle façon de penser les exoplanètes

Jusqu’à présent, les exoplanètes étaient en grande partie le domaine des astronomes, car les scientifiques de l’espace s’appuient sur des techniques et des instruments astronomiques pour détecter les exoplanètes. Plus de 4000 exoplanètes ont été découvertes et sont considérées comme « confirmées ». L’étude de Byrne offre à d’autres scientifiques des moyens nouveaux et concrets d’identifier les planètes « coquilles d’œuf », ainsi que d’autres types d’exoplanètes qui pourraient être intéressants en raison de leurs combinaisons particulières de taille, d’âge et de distance par rapport à leur étoile hôte.

Nous avons déjà photographié quelques exoplanètes, mais ce sont des taches de lumière en orbite autour d’une étoile. Nous n’avons pas encore la capacité technique de voir réellement la surface des exoplanètes. Cet article scientifique fait partie d’un nombre restreint mais croissant d’études qui adoptent une perspective géologique ou géophysique pour tenter de comprendre des mondes que nous ne pouvons pas mesurer directement pour le moment.

dit Byrne.

Les planètes ont certaines qualités inhérentes aux planètes elles-mêmes, telles que la taille, la température intérieure et les matériaux qui les composent. D’autres propriétés sont davantage fonction de l’environnement de la planète, comme sa distance par rapport à l’étoile. Les planètes que les humains connaissent le mieux sont celles de notre propre système solaire – mais ces vérités ne sont pas nécessairement universelles pour les planètes en orbite autour d’autres étoiles.

Byrne et ses collaborateurs voulaient voir quels paramètres planétaires et stellaires jouent le rôle le plus important dans la détermination de l’épaisseur de la fragile couche externe d’une planète, connue sous le nom de lithosphère.

Cette épaisseur permet de déterminer si, par exemple, une planète peut résister à une topographie élevée comme les montagnes, ou si elle a le bon équilibre entre rigidité et flexibilité pour qu’une partie de la surface plonge sous une autre – dont le terme technique est « subduction », la marque de plaques tectoniques.

C’est ce processus qui aide la Terre à réguler sa température sur des échelles de temps géologiques, et c’est pourquoi la tectonique des plaques est considérée comme une composante importante de l’habitabilité planétaire.

Peut-être similaire à des parties de Vénus

Les chercheurs ont découvert que la température de surface est le principal contrôle de l’épaisseur des lithosphères fragiles des exoplanètes, bien que la masse planétaire, la distance à son étoile et même l’âge jouent tous un rôle. Les nouveaux modèles prédisent que les mondes petits, anciens ou éloignés de leurs étoiles sont susceptibles d’avoir des couches épaisses et rigides, mais dans certaines circonstances, les planètes peuvent avoir une couche externe fragile de quelques kilomètres d’épaisseur – des planètes dites « en coquille d’œuf ».

Selon Byrne, bien que nous soyons encore loin d’obtenir des images directes de la surface de ces planètes « coquilles d’œufs », elles pourraient ressembler aux plaines de Vénus. Ces basses terres contiennent de vastes étendues de lave, mais ont peu de hautes terres car la lithosphère y est mince en raison des températures de surface torrides.

La question fondamentale derrière cette enquête est, bien sûr, sommes-nous seuls ?

L’enquête menée par cette équipe vise à trouver cette réponse. C’est-à-dire qu’en fin de compte, la plupart de ce travail est lié à cette destination finale, qui est « à quel point la Terre est-elle unique ou non ? ».

Ces informations pourraient même être importantes pour « affiner » les télescopes de la prochaine génération. Connaissant notre réalité et en étudiant ce qui a déjà été découvert, nous pourrons voir si les nouveaux mondes trouvés sont ou non des planètes avec une possibilité de vie, ou s’ils ne sont que des « pièges » avec une coquille sur une couche de lave .