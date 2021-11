La Suède appelle l’Europe à interdire l’extraction de crypto-monnaies pour des raisons environnementales

Une patate chaude : le prix des crypto-monnaies ne cesse d’augmenter, et bien que ce soit une bonne nouvelle pour les mineurs, cela signifie que plus de personnes sautent dans le train, ce qui équivaut à dépenser plus d’énergie pour l’exploitation minière comme Bitcoin. La Suède considère que l’impact environnemental de cette activité est si grave qu’elle souhaite l’interdire totalement en Europe.

Euronews rapporte que deux directeurs de l’Autorité suédoise de surveillance financière, Erik Thedéen et Bjorn Risinger, ont déclaré que l’augmentation du minage de crypto dans le pays et l’augmentation subséquente de la consommation d’énergie menacent sa capacité à atteindre les objectifs fixés dans l’Accord de Paris sur le climat. Par conséquent, ils suggèrent d’interdire l’extraction de crypto-monnaies à travers l’Europe, et pour la Suède d’empêcher la création de nouvelles opérations d’extraction de crypto-monnaies et pour les entreprises qui négocient et investissent dans des actifs de cryptomonnaie de se voir interdire de se décrire comme écologiquement durables.

La paire a déclaré que la consommation d’énergie de l’extraction de Bitcoin en Suède a augmenté de plusieurs centaines de pour cent entre avril et août et consomme désormais l’équivalent en électricité de 200 000 ménages.

« Les crypto-actifs sont une menace pour la transition climatique – l’exploitation minière à forte intensité énergétique devrait être interdite », ont déclaré les régulateurs dans un communiqué. « L’Université de Cambridge et Digiconomist estiment que les deux plus grands actifs cryptographiques, Bitcoin et Ethereum, consomment ensemble environ deux fois plus d’électricité en un an que l’ensemble de la Suède. »

La Suède a des prix de l’électricité relativement bas grâce à l’accent mis sur l’utilisation de sources d’énergie renouvelables. Ironiquement, ce sont ces faibles coûts qui attirent les mineurs et ont un impact environnemental. Le problème s’est aggravé depuis que la Chine a déclaré toutes les cryptos illégales il y a quelques mois, obligeant les mineurs à se délocaliser ailleurs.

Il n’y a pas que le minage de crypto qui a un impact sur l’environnement. Le NFT moyen, que tout le monde semble adopter de nos jours, a une empreinte carbone équivalente à plus d’un mois de consommation d’électricité pour la personne moyenne vivant dans l’Union européenne.

Tout le monde n’est pas d’accord avec l’évaluation du chien de garde suédois. La société d’investissement alternative basée à Paris, Melanion Capital, a déclaré (via Cointelegraph) : « L’affirmation selon laquelle les mineurs de Bitcoin mettent en péril le réseau électrique est complètement erronée ».

« L’absence d’un tel contrepoids politique [for Bitcoin miners] ne doit pas être considérée comme une opportunité pour mettre en œuvre des mesures rendant illégale une industrie pour son manque de pouvoirs défensifs. »