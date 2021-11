L’Allemagne envisage un confinement total et une vaccination obligatoire

Comme l’Autriche, l’Allemagne a l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe, avec 68% de la population vaccinée. En ce sens, le gouvernement souhaite durcir les mesures de prévention, envisageant un nouveau confinement et une vaccination obligatoire contre le COVID-19.

Le ministre allemand de la Santé a averti les citoyens qu’à la fin de l’hiver, presque tout le monde en Allemagne sera « vacciné, guéri ou mort ».

Avec l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe et les cas d’infection augmentant énormément, l’Allemagne est prête à durcir les mesures. Après tout, la semaine dernière, le gouvernement, en collaboration avec les Länder, a décidé d’augmenter les restrictions nationales, qui prendraient effet en fonction du taux d’hospitalisation dans l’État concerné.

Selon Reuters, le ministre allemand de la Santé a également mis en garde les citoyens contre la suffocation de l’hôpital, notant qu’ils déplacent des patients « car les unités de soins intensifs sont pleines » – une situation qui n’affecte pas seulement les patients atteints de COVID-19.

Plus que cela, les autorités allemandes ont envisagé de rendre la vaccination obligatoire, ayant déjà encouragé ceux qui ne l’ont pas été, ainsi que de confiner le pays. Il a l’un des taux de vaccination les plus bas d’Europe, avec seulement 68% de la population complètement vaccinée. Jusqu’à présent, près de 100 000 personnes sont décédées du COVID-19 en Allemagne.

La dualité de la vaccination obligatoire en Allemagne et dans le monde

Alors que les experts soulèvent des questions éthiques concernant la vaccination obligatoire, certains pays ont écarté ces préoccupations en faveur du bénéfice global conféré par le vaccin COVID-19.

Nous avons atteint un point où nous devons dire clairement que nous avons besoin de facto de la vaccination obligatoire et du confinement pour les non vaccinés.

Le leader de la jeunesse de l’Union chrétienne-démocrate, Tilman Kuban, a écrit dans le journal Die Welt, ajoutant que 90% des patients des unités de soins intensifs infectés par COVID-19 ne sont pas vaccinés.

Plus que cela, il a évoqué le fait que les non vaccinés conduisent l’Allemagne au « désespoir » et que la population ne pourra pas courir le risque de devoir être « enfermée chaque hiver ».

Au Portugal, pays avec l’un des taux de vaccination les plus élevés au monde, l’obligation de se faire vacciner n’a pas encore été placée par les autorités, mais les mesures restrictives sont à nouveau en cours d’évaluation au vu de l’augmentation des cas et des hospitalisations. Aujourd’hui, il est prévu que 3000 cas d’infectés seront atteints, un chiffre qui n’avait pas été enregistré depuis août.

