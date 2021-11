Deux mois après son lancement, l’iPhone 13 perd moins de valeur que tout autre iPhone

L’iPhone 13 est apparu à un moment où l’iPhone 12 battait des records de vente et où le monde faisait face à une nouvelle réalité de manque de composants. Cependant, bien que beaucoup ne voient pas de bonnes nouvelles dans ce nouveau smartphone, il a réussi à s’imposer et est actuellement l’iPhone qui a perdu le moins de valeur deux mois après son lancement.

Qui a dit que c’est la recherche de SellCell. Les données présentées révèlent que la gamme iPhone 13, après 60 jours sur le marché, n’a pas dévalué autant que prévu.

L’iPhone 13 a été le moins dévalué

Les données de 45 fournisseurs indiquent que l’iPhone 13 a mieux conservé sa valeur que tout autre smartphone Apple au cours des deux premiers mois suivant son lancement.

D’après ce que nous montre SellCell, les modèles d’iPhone 13 ont subi une dévaluation de seulement 25,5% en moyenne. Pour référence, la gamme iPhone 11 a perdu 44,6% de sa valeur au cours de la même période après son lancement. De même, les modèles d’iPhone 12 ont également perdu 41 % de leur valeur de revente au cours des deux premiers mois sur le marché.

Un mois après son lancement, la valeur du dernier smartphone Apple a chuté de 24,9% et le mois suivant, elle a baissé de 25,5%. Ainsi, en moyenne, les modèles d’iPhone 13 se sont dévalués de seulement 0,6% entre le premier et le deuxième mois après leur lancement. Fait intéressant, certains modèles d’iPhone 13 ont regagné de la valeur après la chute initiale lors de leur sortie.

La variante 1 To de l’iPhone 13 Pro Max a récupéré 1,4% de sa valeur, tandis que le modèle 512 Go a récupéré 1,7% et le modèle 128 Go a récupéré 1,8% de sa valeur. L’iPhone 13 Pro est allé encore plus loin et le modèle 128 Go a regagné 2% de sa valeur de départ, tandis que le modèle 256 Go a regagné 4,6% de sa valeur de vente initiale.

De toutes les variantes de l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini est celle qui s’est le plus dépréciée. Sur la variante 128 Go, le mini a perdu 5%, et le modèle 256 Go a baissé de 7,5% sur son prix de vente au détail au cours des deux premiers mois après son lancement. Cependant, le modèle 512 Go de l’iPhone 13 mini a récupéré 4% de son prix.

L’iPhone est celui qui perd le moins de valeur de tous les smartphones du marché

SellCell a noté que l’iPhone a une meilleure rétention de valeur que toute autre marque de smartphone sur une période de 12 mois. Selon la société, « ce niveau de dépréciation est inouï » et a émis l’hypothèse que les nouveaux modèles de smartphones d’Apple pourraient récupérer encore plus de leur valeur d’ici la fin de cette année, car Apple ne répondra probablement pas à une forte demande de si tôt.

Le cabinet d’analystes de marché attribue la fantastique rétention de valeur de l’iPhone 13 à sa rareté sur le marché et à sa « demande sans précédent ». Le besoin a été alimenté par la crise sanitaire mondiale et la pénurie de puces qui ont touché pratiquement toutes les industries.

En outre, le rapport indique que la demande ne devrait pas baisser, car Apple aurait réduit la production d’iPhone de 20 %.