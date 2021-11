Alors Emalloru a organisé (presque) à lui seul un festival pour les étudiants vidéastes

Le youtubeur sicilien s’est retiré pour laisser place à 10 très jeunes créateurs de L’Aquila soucieux de promouvoir leur ville. L’organisation a duré 15 jours, non sans imprévus.

Tout un festival, organisé seul avec l’aide d’une poignée d’étudiants volontaires de l’académie des beaux-arts de L’Aquila : le dernier effort du youtuber Emalloru est une critique vidéo dans laquelle le créateur s’est retiré pour laisser place à 10 des jeunes de L’Aquila désireux de promouvoir leur ville avec des vidéos tournées uniquement avec leur smartphone. L’expérience ne pouvait manquer d’être résumée dans un clip publié dans ces heures sur la plateforme de partage, qui résume l’expérience d’Emalloru dans les Abruzzes et l’organisation de l’événement réalisée de toutes pièces en seulement 15 jours.

L’idée est née de l’envie de voir la ville victime du séisme de 2009 racontée avec des moyens modernes et surtout par des témoins directs, qui ont réussi à bouleverser le récit d’une capitale en ruine pour se concentrer sur ce qu’elle a à offrir en 2021. Pour cela raison pour laquelle le youtubeur s’est adressé aux artistes et créateurs en herbe de l’institut d’art de L’Aquila, mais a été confronté à un défi particulièrement difficile. Les deux semaines seulement, la bureaucratie de l’organisation, un travail de conviction moins linéaire que prévu et les inévitables imprévus ont tous compromis la réalisation de l’événement, pourtant résolument réussi.

Le Festival des histoires s’est tenu le jeudi 11 novembre sur la Piazza Duomo, à L’Aquila, et a vu la participation de 10 créateurs locaux en herbe qui, avec autant de vidéos, ont raconté leur ville telle qu’elle s’est développée au cours des 11 années qui se sont écoulées depuis le tremblement de terre. Un jury de célébrités du secteur a participé à l’évaluation des œuvres : de Luis Sal à Surry, en passant par Klaus, Francescoebbasta, Wikipedro et bien d’autres. Le clip gagnant – de Lorenzo Pellegrini, quatorze ans – fera partie de la campagne promotionnelle officielle de la ville, tandis que l’histoire de l’organisation se déroule dans les 20 minutes mises en ligne en ces heures par Emalloru. Netcost-security.fr l’a contacté pour quelques questions supplémentaires.

La directive pour les participants était d’utiliser uniquement le smartphone, comme vous le faites essentiellement. Pourquoi n’utilisez-vous que l’iPhone dans votre shooting ?

La première raison est la polyvalence : le smartphone est une caméra vidéo que j’ai dans ma poche à tout moment et qui me permet de capturer ce que je veux même quand je n’avais pas prévu de le faire. La seconde est qu’avec le téléphone je suis léger et peu agressif : pour beaucoup de gens, trouver une cible pointée sur eux, c’est comme si je leur braquais une Kalachnikov. Ceci est combiné à la qualité des images qui dépasse souvent maintenant celle de nombreux appareils photo et caméscopes.

Mais à votre avis, qu’est-il arrivé à tous les étudiants qui vous ont promis de l’aide et qui ne se sont pas présentés ensuite ?

L’explication que je me suis donnée est que beaucoup de gens ont la perception que tout est facile – une perception que le monde d’Internet contribue à renforcer : que le succès, dans ce cas en ligne, vient par hasard, avec un peu d’enthousiasme et peu d’autre. Voilà donc que lorsqu’il s’agit de passer de l’idée de faire quelque chose de beau à celle de se rapporter au travail qui se cache derrière, beaucoup pensent que cela ne vaut pas l’investissement : qui a les leçons à suivre, qui le copain ou la copine …

Qu’avez-vous dû apprendre à faire que vous ne saviez pas faire avant ?

C’est la première fois que j’organise quelque chose comme ça, donc beaucoup de choses. Je me suis lancé dans cet événement avec l’enthousiasme d’un petit garçon, cet enthousiasme qu’en grandissant on perd ensuite, mais que j’aimerais garder. Une fois que vous vous jetez dans quelque chose comme ça, quand vous y êtes, vous pleurez, mais vous êtes aussi tellement dedans que vous devez d’une manière ou d’une autre essayer de le réaliser. Et c’est ce que j’ai fait, un imprévu après l’autre.