Game Boy Advance utilise-t-il des jeux PlayStation ? Oui c’est possible

Rassurez-vous… bien sûr, pour qu’une Game Boy Advance puisse faire tourner des jeux PlayStation, il doit y avoir quelque chose qui le permet, en plus du fonctionnement normal de la console.

Et cela a été rendu possible grâce à la création de mods, et aussi de l’art de l’électricien dans le mix, venant de la main d’un joueur et d’un moddeur aventureux. Apprenons donc à mieux connaître ce projet.

Comme mentionné ici, la Game Boy Advance fait partie des 10 consoles de jeux vidéo les plus vendues au monde. Selon les données, cette console de 20 ans s’est vendue à 81,51 millions d’unités.

Cependant, bien qu’il ait cessé de recevoir des jeux en 2008, cela ne signifie pas qu’il ne continue pas à être un équipement populaire. Et il y a ceux qui vont même plus loin et font du GBA une machine un peu plus puissante.

Modder fait tourner les jeux PlayStation sur Game Boy Advance

Le modder Rodrigo Alfonso a attrapé sa Game Boy Advance et s’est mis à créer un mod pour que la console Nintendo puisse exécuter les jeux Sony PlayStation 1. Bien entendu quelques modifications ont également été apportées au niveau matériel, car la machine GBA n’a pas la puissance nécessaire pour effectuer le traitement graphique, par exemple pour les jeux 3D.

Alfonso a configuré un émulateur PlayStation 1 via un Raspberry Pi 3 et a tout placé dans une carte. Ainsi, l’écran de la console Nintendo affiche les jeux PS1 et le jeu se déroule via les boutons Game Boy Advance.

Voir la vidéo où tout le développement est expliqué :

Le moddeur a également overclocké le processeur du GBA afin d’assurer une plus grande stabilité, bien qu’il ait noté qu’il s’agissait d’un changement facultatif. Alfonso a également installé un écran rétroéclairé, car l’écran d’origine de la console Nintendo n’est pas capable de générer un tel éclairage.

Bref, il a fallu beaucoup de créativité, de connaissances et aussi quelques trous et soudures. Bien sûr, l’expérience de jeu devient beaucoup plus limitée sur la Game Boy Advance, mais vous pouvez vous en faire une idée avec des exemples comme Spyro the Dragon et Crash Bandicoot.