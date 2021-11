Firefox Lockwise : le gestionnaire de mots de passe Mozilla touche à sa fin

Mozilla est connu pour Firefox, mais il dispose de nombreux autres outils conviviaux, tels que Lockwise. Il s’agit du gestionnaire de mots de passe qui a été créé pour combler le fossé entre les systèmes de bureau et mobiles.

Cette proposition a eu ses jours de gloire et semble maintenant toucher à sa fin. Dans quelques jours, Firefox Lockwise prendra fin et ne sera plus disponible. Heureusement, Mozilla a déjà une solution à disposition des utilisateurs.

Lancé en 2018 pour iOS et en 2019 pour Android, Firefox Lockwise a grandi et est devenu une véritable alternative de sécurité. Son rôle est simple, mais très important, car il permet d’utiliser les mots de passe du navigateur Mozilla directement sur les smartphones.

Cette application permet de renseigner automatiquement les mots de passe dont l’utilisateur a besoin, en agissant directement sur les champs à renseigner. En plus des applications, Firefox Lockwise a vu le jour en tant qu’extension de navigateur, améliorant encore la convivialité.

Car c’est précisément Firefox Lockwise qui est désormais sous le radar de Mozilla et qui a des nouvelles. Ce ne sont pas les meilleurs pour les utilisateurs car leur commande est annoncée bientôt. Le 13 décembre, il ne sera plus disponible dans le Play Store Android et l’App Store iOS.

À partir de cette date, l’application disparaît de ces magasins de systèmes mobiles, ne pouvant donc plus être installée. Au même moment, et à la même date, Firefox Lockwise cesse de recevoir les mises à jour de sécurité et donc sa mise à jour n’est plus recommandée.

Avec la fin de Lockwise, de nombreux utilisateurs ont besoin d’une alternative. Mozilla a déjà la solution et elle sera probablement même présente sur les appareils mobiles. On parle de Firefox, qui pour beaucoup est leur navigateur de prédilection et qu’ils utilisent au quotidien.

Mozilla prévient que Firefox Lockwise peut continuer à fonctionner plus longtemps car il ne sera supprimé que des magasins d’applications. Néanmoins, et pour les mises à jour essentielles manquantes, les utilisateurs ne doivent pas continuer à utiliser cette proposition.