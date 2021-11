Intel a déjà commencé à livrer des processeurs mobiles Alder Lake-P aux fabricants

L’attente des nouveaux processeurs d’Intel est presque terminée. Et nous savons maintenant que, enfin, la société américaine a déjà commencé à expédier des puces Alder Lake-P pour ordinateurs portables à leurs fabricants.

Cette nouvelle gamme de CPU remplacera ainsi les gammes U et H et aura deux configurations qui dépendent du segment de notebook dans lequel elles sont insérées.

Intel a commencé à livrer des processeurs Alder Lake-P aux fabricants

Intel a déjà commencé à livrer ses processeurs pour ordinateurs portables de la nouvelle gamme Alder Lake-P, appartenant à la 12e génération de processeurs récemment introduite, aux fabricants. La nouvelle a été avancée par Gregory Bryant, vice-président de la société nord-américaine, via son compte officiel sur le réseau social Twitter.

Les nouveaux processeurs Alder Lake-P remplaceront les gammes U et H des ordinateurs portables. Ils auront deux configurations qui dépendent du segment informatique dans lequel ils sont intégrés. Le modèle haut de gamme comportera 14 cœurs, 6 pour la performance et 8 pour l’efficacité énergétique. Le modèle de base aura un total de 10 cœurs, dont 2 pour les performances et 8 pour l’efficacité.

La nouvelle génération de processeurs mobiles est développée selon le processus 10 nm Enhanced SuperFin, ou Intel 7. Il comporte un assemblage de cœurs hybrides de sorte que les cœurs les plus gros sont utilisés pour des tâches plus lourdes, tandis que les plus petits sont exécutés pour des tâches plus simples. Cette stratégie se traduit par de plus grandes économies d’énergie sur le processeur. La gamme Alder Lake-P est également la première compatible avec les mémoires DDR5 et PCIe de 5ème génération.

Cependant, les ordinateurs portables dotés de ces processeurs ne devraient arriver sur le marché qu’au début de 2022, après le CES 2022 qui a lieu entre le 5 et le 8 janvier.