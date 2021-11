Le financement participatif total de Star Citizen a dépassé les 400 millions de dollars

En bref : Star Citizen, la simulation spatiale préférée de tout le monde, est toujours active, cher développement. L’année dernière seulement, le jeu a réussi à atteindre 300 millions de dollars de revenus grâce au seul financement participatif. Vous pourriez vous attendre à ce que cette croissance ralentisse, mais elle a continué à monter en flèche. Au moment de la rédaction, la simulation très ambitieuse a levé 404,7 millions de dollars grâce aux ventes de navires et de cosmétiques, aux promesses de dons directs, etc.

C’est une somme énorme pour tout jeu, sans parler d’un projet principalement financé par le financement participatif avec une indépendance créative totale de la part du développeur Cloud Imperium Games (CIG). Malheureusement, l’énorme succès financier de Star Citizen a également conduit à de nombreuses controverses pour le studio.

Au fil des ans, de nombreux joueurs ont accusé le jeu d’être une arnaque pour ne pas être sorti malgré 10 ans de pleine production. Même ceux qui aiment le jeu reconnaîtront qu’il est bogué et qu’il manque de nombreuses fonctionnalités.

Cependant, malgré toute la négativité, CIG continue d’aller de l’avant sur Star Citizen et publie régulièrement des blogs de développement et des mises à jour sur les progrès. Le jeu dispose également d’une feuille de route « suivi de progression », qui semble détailler l’allocation de travail jusqu’au troisième trimestre 2023.

Rien qu’en jetant un coup d’œil à ladite feuille de route, je ne suis absolument pas surpris que le jeu ait déjà mis 10 ans à se développer, sans une fin claire en vue. Le volume considérable de fonctionnalités et le niveau de fidélité graphique et audio que CIG cherche à mettre en œuvre dépasse l’entendement. Une fonctionnalité, appelée « Salvage T0 », est provisoirement prévue pour le deuxième trimestre 2022 – elle vise à permettre aux joueurs de décaper et de réparer leurs navires. par la main.

Une autre fonctionnalité, dont la sortie est confirmée ce trimestre, révisera le moteur physique du jeu, et une autre encore permettra aux joueurs de traverser leur environnement en zéro-g en utilisant simplement leurs mains pour se pousser et se tirer.

Que vous pensiez que CIG peut réellement fournir toutes ses fonctionnalités promises ou non, il est clair que le studio souhaite continuer à travailler jusqu’à épuisement de l’argent. À en juger par l’histoire du jeu depuis une décennie, nous ne nous attendons pas à ce que cela se produise de si tôt. Comme nous l’avons souligné dans le passé, le studio est en quelque sorte capable de vendre des navires et des packs de navires qui coûtent facilement des centaines de dollars. En effet, le « Package » UEE Exploration 2950 coûte 1 100 $ et est le seul moyen d’obtenir le navire « Anvil Carrack ».

Quoi qu’il en soit, je suis toujours en train d’enraciner pour que le jeu réussisse. Bien que je ne l’achèterai pas moi-même et que je ne conseillerai pas nécessairement aux autres de le faire, si CIG parvient à réaliser son rêve, cela ne peut être qu’une bonne chose pour les consommateurs. Espérons que cela ne prendra pas encore dix ans, cependant.

Si vous souhaitez voir où en est l’équipe, voici de bonnes nouvelles. Jusqu’au 1er décembre, vous pouvez essayer gratuitement Star Citizen dans le cadre de sa dernière période « Free Fly ». Ces événements se produisent assez souvent, donc si vous manquez le coche cette fois, ne vous inquiétez pas.