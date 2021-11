L’Etat allemand va installer Linux et LibreOffice sur 25 000 PC

Au revoir Microsoft ! C’est ainsi que l’Etat du Schleswig-Holstein, situé dans le nord de l’Allemagne, a annoncé son intention d’oublier Windows et d’installer Linux et LibreOffice sur 25 000 PC.

Selon les raisons d’un tel scénario, il est révélé que l’État du Schleswig-Holstein n’a pas l’intention de dépendre de technologies propriétaires.

L’actualité est récente, mais cette décision n’est pas inédite. Il y a environ 14 ans, la ville de Munich a décidé d’échanger le système d’exploitation Windows contre une distribution Linux, plus précisément LiMux. L’idée était de libérer la municipalité des coûts de licence, en commençant à opter pour des solutions open source qui réduiraient la dépense totale en matière de logiciels.

Cependant, après approbation de l’équipe qui siège au comité de l’autorité administrative et du personnel de la municipalité de Munich, il a été décidé que la ville de Munich reviendrait effectivement à Windows et abandonnerait Linux.

L’État du Schleswig-Holstein abandonne Windows et passe à Linux

Le gouvernement est prêt à adopter des outils et des solutions open source pour tout ce qui est faisable. Par exemple, il est prévu d’exploiter son infrastructure dans des services cloud.Le ministre du numérique a également partagé des détails sur la façon dont ils ont développé le réseau de visioconférence en utilisant un système open source basé sur Jitsi.

Selon l’actualité, l’État du Schleswig-Holstein n’entend pas dépendre de technologies propriétaires et passera donc de Windows à Linux et installera également LibreOffice sur 25 000 PC. Le plan du gouvernement du Schleswig-Holstein est déjà défini et le changement se produira. d’ici 2026.

