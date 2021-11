Activision Blizzard crée un « comité de responsabilité au travail » en réponse aux plaintes pour harcèlement

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Activision Blizzard a annoncé cette semaine qu’il mettait en place un « comité de responsabilité au travail » pour essayer de résoudre les problèmes signalés par l’entreprise en matière de harcèlement au travail. Il s’agit de la dernière d’une série de réponses à plusieurs poursuites et enquêtes accusant de nombreux employés de haut niveau de discrimination à l’égard des employées. Les trois fabricants de consoles de jeux ont exprimé leur inquiétude face à la situation et le PDG a déclaré que son départ n’était pas impossible.

Activision Blizzard a annoncé avoir nommé deux administrateurs indépendants, Dawn Ostroff et Reveta Bowers, au sein du nouveau comité. La société est également à la recherche d’un troisième « directeur diversifié » à ajouter au conseil d’administration. Le communiqué de presse ajoute que le PDG Bobby Kotick fournira des mises à jour fréquentes sur les progrès et qu’Activision demandera à la direction de développer des indicateurs de performance pour montrer leurs progrès. L’entreprise organise déjà des évaluations depuis octobre.

Les employés ont déjà critiqué la création du comité parce qu’Ostroff et Bowers sont administrateurs d’Activision Blizzard depuis des années et qu’ils ne font pas confiance aux initiés de l’entreprise pour se surveiller. Selon un ingénieur UI senior pour World of Warcraft, les employés demandé pour quelqu’un qui n’est pas sous le contrôle de l’entreprise.

Aujourd’hui, Activision Blizzard a créé un comité pour superviser ses progrès qui sera dirigé par… les notes de contrôle… deux des membres du conseil d’administration d’Activision Blizzard. « Nous nous surveillons, nous promettons d’être objectifs. » Les employés d’ABK ont demandé un tiers non contrôlé par ABK. – Valentine Powell 💙🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@valentine_irl) 23 novembre 2021

Depuis l’été, Activision Blizzard est impliqué dans une poursuite pour harcèlement sexuel de l’État de Californie, une enquête de la Securities and Exchange Commission et une plainte de la Equal Employment Opportunity Commission accusant l’entreprise de permettre une culture de « frat boy » qui discriminés envers les employées. La semaine dernière, le Wall Street Journal a publié un rapport détaillé alléguant que Kotick était au courant du harcèlement depuis bien plus longtemps qu’on ne le pensait auparavant.

Depuis lors, une pétition d’employés exigeant la destitution de Kotick a atteint plus de 1 800 signatures, et un groupe d’investisseurs activistes a également demandé la démission de Kotick. Jusqu’à présent, le conseil d’administration de l’entreprise a soutenu Kotick.

Les dirigeants des trois fabricants de consoles se disent préoccupés par les rapports. Le PDG de PlayStation a exprimé sa déception quant à la défense de Kotick par Activision Blizzard, et le chef de Xbox a déclaré qu’ils réévaluaient actuellement leur relation avec la société. Plus récemment, le président de Nintendo of America, Doug Bowser, a mentionné que la société avait pris certaines mesures et envisageait d’autres mesures.

Selon le WSJ, Kotick a déclaré aux hauts dirigeants lors d’une réunion qu’il pourrait démissionner si des changements n’intervenaient pas assez rapidement dans l’entreprise. De nombreux autres employés de haut rang sont déjà partis au cours des derniers mois, notamment le président de Blizzard, un directeur juridique et des concepteurs de jeux de haut niveau.

Crédit image : The Pop Culture Geek Network (CC BY 2.0)