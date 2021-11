Accro à Netflix ? Pourquoi ne pas profiter de l’écoute des bandes sonores sur Spotify ?

Le streaming fait de plus en plus partie de nos vies. Nombreux sont ceux qui ont déjà abandonné la télévision traditionnelle pour consommer des films et de la musique sur les plateformes de streaming les plus variées, comme Netflix ou Spotify. Alors pourquoi ne pas associer ces services et écouter les bandes originales de Netflix sur Spotify ?

Si l’idée a été bien pensée, le résultat sera sûrement à votre goût.

Spotify et Netflix vous offrent de la musique

Même s’il s’agit de services concurrents et distincts, Netflix et Spotify semblent rattraper leur retard pour offrir le meilleur aux utilisateurs. Ceux-ci ont des offres complètement différentes, mais qui se complètent curieusement et même se rapprochent.

Pour montrer cette même proximité, Spotify a désormais annoncé un partenariat, pour la création du hub dédié à Netflix. Ici, les utilisateurs des 2 services pourront accéder aux bandes originales des principales séries et films du service de streaming vidéo.

Ici, il n’y aura pas seulement les bandes sonores, mais bien plus encore. Vous trouverez également des playlists créées par Netflix, curated et très complètes, ainsi que plusieurs podcasts, axés sur de nombreux thèmes associés aux films et séries.

La bonne nouvelle est que cet accès n’est pas seulement fait par les utilisateurs Premium, mais est également ouvert à ceux qui utilisent des comptes gratuits. Ainsi, et avec une simple recherche, le hub Netflix apparaît dans les clients Spotify.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité est encore limitée à certains des principaux marchés de Spotify. Malgré cela, et en utilisant le navigateur, tout utilisateur peut désormais accéder gratuitement à tout ce que ce hub propose.

Il s’agit d’une excellente union, qui donnera accès à encore plus de contenus, cette fois partagés entre Netflix et Spotify. Toute personne accro aux séries et aux films que propose le service de vidéo en streaming a désormais un accès direct à toutes les bandes sonores qui l’accompagnaient.