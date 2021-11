Ridley Scott confirme que la série télévisée Blade Runner est en préparation

Quelque chose à espérer : la franchise Blade Runner reçoit un autre ajout. Lundi, BBC Radio 4 Today a diffusé une interview de Ridley Scott confirmant qu’une série télévisée basée sur le film est déjà en production. Le dernier traitement en direct que l’IP a reçu était Blade Runner 2049 qui a bombardé le box-office malgré les critiques lui donnant des critiques élogieuses.

Dans une récente interview avec la BBC, le réalisateur Ridley Scott a révélé qu’une série télévisée Blade Runner était en préparation. Le cinéaste primé affirme que le pilote et la « bible » de la série ont déjà été écrits. La bible d’une émission de télévision est une description du monde dans lequel se déroule l’émission qui va au-delà du script – la tradition de l’univers, pour le dire autrement.

« Nous avons déjà écrit le pilote pour Blade Runner… et Alien a maintenant été écrit pour le pilote » Le réalisateur Ridley Scott, déclare que les émissions télévisées Blade Runner et Alien sont en cours de développement et qu’ils rassemblent la « bible » des deux projets https://t.co/niPYpaHxfG #R4Aujourd’hui pic.twitter.com/4vTPGyZXtz – BBC Radio 4 aujourd’hui (@BBCr4today) 22 novembre 2021

Scott n’a pas précisé qui est impliqué dans le projet ni comment le spectacle s’intégrera dans l’histoire globale de l’univers cinématographique de Blade Runner. Il n’a pas non plus mentionné de fenêtre de sortie estimée. Cependant, la série télévisée Alien de Scott, annoncée en décembre dernier, devrait débuter au plus tôt en 2023. En supposant que les projets aient des calendriers de production similaires, un spectacle Blade Runner arriverait au plus tôt en 2024.

Pendant ce temps, Adult Swim et Crunchyroll ont lancé Blade Runner: Black Lotus ce mois-ci. La série animée hebdomadaire de 13 épisodes se déroule à Los Angeles en 2032 et suit un réplicant armé d’une épée et amnésique nommé Elle essayant d’échapper aux coureurs de lames (bande-annonce ci-dessous).

Blade Runner: Black Lotus est diffusé tous les samedis sur Adult Swim et dure depuis trois semaines. Si vous voulez vous rattraper, vous pouvez vous gaver d’épisodes déjà publiés sur Crunchyroll ou sur le site Web Adult Swim (connectez-vous avec votre câblodistributeur).

Nightdive Studios remasterise également l’ancienne aventure pointer-cliquer de Blade Runner de 1997. Blade Runner: Enhanced Edition devait sortir sur consoles et PC l’année dernière. Malheureusement, Nightdive a reporté la livraison indéfiniment l’année dernière. Le développeur a déclaré que le projet s’avère plus difficile que prévu.

Nous pourrions voir les débuts de la série télévisée Blade Runner avant le remake du jeu au rythme où vont les choses. Heureusement, le Blade Runner original est toujours jouable dans son état de 1997, grâce à ScummVM. Vous pouvez l’obtenir sur GOG.