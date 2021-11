Clippy de Microsoft arrive enfin à la dernière version de Windows 11 en tant qu’emoji

Il y a sûrement beaucoup de lecteurs qui ont « vécu » avec le célèbre Clippy de Microsoft. Oui, ils ne sont plus si jeunes, mais ils se souviennent encore de leur utilité… ou pas ! Cependant, il s’agit toujours d’une icône Windows d’antan. Pour les plus nostalgiques, la firme de Redmond a réédité ce joli clip dans la dernière version de Windows 11.

L’image n’apparaît pas telle que nous la connaissions, elle est au format emoji.

Microsoft Clippy est de retour dans son Windows 11

L’emblématique Clippy Assistant pour Office de Microsoft fait sa rentrée dans Windows 11, mais dans un nouveau format. Ainsi, au lieu de ramener Clippy en tant qu’autre assistant numérique, le personnage emblématique remplacera l’emoji de trombone standard dans le système d’exploitation Windows 11 de Microsoft.

Le retour de Clippy fait partie de la dernière version d’aperçu de Windows 11 Insider de Microsoft, en novembre 2021. Outre Clippy, Microsoft présente également un certain nombre de nouveaux emojis.

Le nouveau style emoji que Microsoft apporte à Windows 11 via cette dernière mise à jour logicielle présente une apparence 2D par rapport aux styles 3D qui ont été prévisualisés précédemment. La société affirme que le nouvel emoji a été créé à l’aide de son nouveau style de conception Fluent et que son équipe de conception a travaillé pour rendre l’emoji évolutif.

Ce nouvel emoji de style Fluent publié dans Windows 11 est aujourd’hui personnel et familier, deux de nos principes de conception Windows 11.

Il a écrit à Microsoft dans un article sur son blog où il souligne le retour de Clippy et l’importance d’utiliser les emoji dans la communication.

Une équipe de concepteurs d’emoji, de gestionnaires de programme, de spécialistes des polices et de programmeurs s’est concentré sur la création de ce nouveau système d’emoji. Des palettes de couleurs aux fonctionnalités modulaires, les concepteurs ont développé un système qui s’adapterait à la large gamme d’émojis Unicode. Windows 11 propose désormais un emoji plus moderne et expressif à utiliser dans vos communications hybrides, vous permettant d’ajouter du plaisir, de l’expression et de la personnalité à vos communications.

Complété l’entreprise.

Windows 11 : après la 3D vient la 2D

Microsoft avait précédemment annoncé qu’il passerait des emoji 3D aux emoji 2D plus tôt cet été, avant la sortie de Windows 11. Selon l’entreprise, ce nouveau design animera et illustrera mieux les différentes plateformes de communication.

Avec le nouvel emoji 2D de Windows 11, Microsoft opte pour un style plus moderne, avec des couleurs vives et un look simple et minimaliste pour l’emoji.

Dans un article précédent sur son blog, la société a déclaré que ces emojis seront exclusifs à Windows 11, donc les utilisateurs de Windows 10 qui ne passeront pas au dernier système d’exploitation n’auront pas de chance.