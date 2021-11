Sur WhatsApp vient l’écoute à double vitesse pour les voyelles transmises (et pour tous les autres audio)

Jusqu’à présent, l’option était limitée aux messages vocaux, mais dans l’une des prochaines mises à jour, elle sera étendue à tous les fichiers audio partagés au sein de la plate-forme.

Depuis plusieurs mois, WhatsApp a introduit au sein de la plateforme la possibilité de reproduire des notes vocales à une vitesse accrue, allégeant un peu les souffrances de millions d’utilisateurs contraints de supporter les monologues de 10 minutes que leur administrent les contacts les plus bavards. La nouveauté a été particulièrement appréciée par les utilisateurs, à tel point que les développeurs semblent déjà en train de terminer le travail pour l’étendre à tous les fichiers audio pouvant circuler au sein de l’application : des voix transmises aux fichiers envoyés en les partageant depuis la mémoire du téléphone. .

Pour intercepter la future option au sein de l’application, le portail WABetaInfo, qui traite de la dissection des versions préliminaires de WhatsApp à la recherche d’indices utiles pour comprendre quelles sont les nouvelles en développement et en cours sur la plate-forme. En fait l’option fonctionnera de la même manière qu’il est déjà possible de le faire avec les messages vocaux : le bouton pour la lecture, une fois activé, vous permettra de décider à quelle vitesse faire avancer l’audio – en alternant entre la lecture normale et entre une avance une fois et demie ou deux fois la vitesse normale.

Le système fonctionnera pour tout l’audio envoyé dans WhatsApp et qui pour le moment peut être entendu directement à partir des conversations : il peut donc s’agir de n’importe quel document encodé dans l’un des formats pris en charge – des fichiers aac au mp4, en passant par amr, mpeg et ogg. Bref, les sonneries, les enregistrements capturés par l’application et sauvegardés sur le téléphone et extraits de clips vidéo peuvent tous être lus à la vitesse souhaitée, même si l’accent de la nouveauté est clairement les messages vocaux transmis. A ce jour en effet, une fois passés d’une conversation à l’autre, ces clips sont traités comme des fichiers audio et perdent donc la possibilité d’être reproduits de manière plus rapide. Avec les nouvelles qui arrivent, ce ne sera plus le cas.