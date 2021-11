La NASA veut que l’énergie nucléaire propulse ses missions lunaires d’ici 10 ans

Les humains n’ont pas mis le pied sur la Lune depuis la dernière mission Apollo en 1972. Dans l’envie implacable d’y retourner, en personne, et afin d’accélérer la technologie qui alimentera les futures missions lunaires, la NASA lance un appel aux entreprises pour l’aider développer des solutions électronucléaires.

L’agence entend ainsi alimenter ses missions lunaires d’ici 10 ans.

Après avoir été sur la Lune pour la dernière fois, en 1972, l’Homme entend revenir, en 2025. D’ici là, les instruments d’exploration seront bien différents, compte tenu des avancées technologiques.

Afin d’accélérer encore ce développement qui soutiendra les futurs voyages lunaires, la NASA, en collaboration avec le ministère de l’Énergie (DOE), a publié un communiqué de presse, dans lequel elle appelle les entreprises à se joindre à elles dans le développement de solutions d’énergie nucléaire.

La NASA et le DOE collaborent sur ce développement important et stimulant qui, une fois terminé, constituera une étape incroyable vers l’exploration humaine à long terme de la Lune et de Mars. Nous tirerons parti des capacités uniques du gouvernement et de l’industrie privée pour fournir une énergie fiable et continue, quelle que soit l’emplacement lunaire.