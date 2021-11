ANNKE C800 en TEST: La caméra de surveillance 4K PoE pas chère

Si vous êtes à la recherche d’une caméra de sécurité ultra HD qui ne nécessite pas d’abonnement et filaire, vous êtes au bon endroit. J’ai passé en revue quelques caméras de sécurité ces derniers mois, mais jamais un modèle n’utilisait l’alimentation par Ethernet. Lorsque la caméra Annke C800 est arrivée, je me suis dit que c’était le moment idéal pour voir comment une caméra non Wi-Fi se comportait.

La caméra de sécurité C800 4K de ANNKE a beaucoup à offrir en termes d’avantages et de fonctionnalités. Pour commencer, elle prend en charge l’enregistrement 4K continu avec un champ de vision de 102º, des zones de détection de mouvement et une vision nocturne qui peut voir jusqu’à 30 mètres. Elle est équipée d’un microphone antibruit pour un son clair et d’un emplacement pour carte micro SD de 256 Go pour un stockage embarqué important. Mieux encore, il n’y a pas de frais mensuels pour utiliser l’application ANNKE (ainsi que ses options).

Parmi les autres avantages, citons la norme IP67 qui lui permet de résister à des températures extrêmes comprises entre -30° F et 60° F, un capteur Sony de haute qualité, la prise en charge de la compression HEVC H.265/H.265+ et la compatibilité avec les NVR Synology, QNAP et ONVIF.

ANNKE C800: Packaging et caractéristiques

La caméra Annke C800 arrive dans une boite bleue sans aucune fioriture. Le logo de marque et c’est tout. Un packaging qui semble réservé aux professionnels. À l’intérieur du carton nous retrouvons :

Caméra dôme Annke C800

Vis de montage

Gabarit de montage

Tournevis

Manuel d’utilisation

En plus du sticker, du manuel et du gabarit de montage, vous retrouverez, un tournevis pour accéder à une petite trappe ainsi que des embouts pour protéger les connexions extérieurs (Ethernet et alimentation) de la pluie.

La petite trappe en question renferme un bouton RESET de la caméra, ainsi qu’un slot pour carte Micro-SD pour l’enregistrement de photo/vidéo en local.

Spécifications matérielles de la Annke C800 :

Capteur d’image : 1/2.5″ Sony Progressive Scan CMOS

Résolution vidéo : 8MP (3840 X [email protected] fps)

Système de signal : PAL/NTSC

Compression vidéo : H.265/H.264

Débit binaire vidéo : 32 Kbps – 16 Mbps

Objectif : 4 mm

Min. Illumination : 0,01 Lux @ (F1.2, AGC On)

Angle de vue : 79°

Nombre de LEDs infrarouges : 3 pcs

Distance de vision nocturne : Jusqu’à 100 ft/30 m

DNR : 3D DNR

Gamme dynamique étendue : WDR numérique

ONVIF : Support

Filtre IR-Cut : Oui

Ethernet : RJ45 X1 (10 M/100 M)

Boîtier : Métal et plastique

Couleur : Blanc

Alimentation en fonctionnement : DC 12 V ; PoE (802.3af)

Température de fonctionnement : -30 °C – 60 °C

Intérieur/Extérieur : Intérieur/Extérieur : Intérieur/Extérieur

Résistance aux intempéries : IP67

Résistance au vandalisme : IK10

Dimension : 4.4″ X 3.2″/111 X 82.4 mm

Poids : 380 g

ANNKE C800: Conception, initialisation et fonctionnalités

En main la caméra de sécurité IP Annke C800 Dome 4K PoE pèse 380 grammes et semble très résistante. Son cadre métallique et son dôme en plastique sont à ce propos classés anti-vandalisme IK10, le plus élevé des classements IK. La combinaison d’un indice de résistance aux intempéries IP67 en fait une caméra d’extérieur idéale.

Le cœur de la C800 est son capteur d’image Sony STARVIS IMX274. J’ai toujours aimé les capteurs Sony, qu’il s’agisse de caméras d’appoint, de caméras à objectifs interchangeables ou de caméras de sécurité. Les capteurs Sony offrent toujours une excellente image. Ce capteur fournit d’ailleurs des images en qualité 4K ultra HD à une résolution de 3840 X 2160 pixels.

La vision nocturne Annke C800 4K offre une distance de vision nocturne EXIR de 100 pieds dans l’obscurité presque totale. Ses performances sont nettement supérieures à celles des autres caméras.

Conçu pour une utilisation PoE, la C800 n’est pas livrée avec un câble ethernet compatible PoE. Vous pouvez cependant acheter un câble compatible à partir de 10€ sur Amazon ou trouver un moyen d’injecter de l’énergie sur le réseau, soit à partir d’un injecteur PoE, soit à partir d’un DVR ou d’un routeur compatible.

En seconde solution vous pouvez brancher la caméra via un adapteur secteur 12V pour l’alimenter directement en électricité.

Le C800 a une adresse IP par défaut de 192.168.1.64. Si votre réseau dispose d’un espace d’adresse IP différent, vous pouvez utiliser le logiciel SADP inclus pour configurer l’adresse IP.

Si vous n’accéder à aucune page de configuration en accédant à cette IP, cette dernière a dû être changé par le paramétrage DHCP de votre routeur. Dans ce cas-là, si vous n’avez pas accès à ce dernier, vous pouvez trouver l’IP de la C800 branché directement via l’application mobile Annke.

Une fois dans l’application, pas besoin de créer de compte, vous pouvez directement cliquer sur le « + » en haut à droite, puis appuyer sur « Périphérique en ligne ». Dans le menu suivant vous verrez apparaitre directement l’IP de la C800. Il ne restera plus qu’a accéder à cette adresse via votre navigateur pour configurer la caméra.

Une fois le mot de passe défini et les questions sécrètes remplies, vous accédez au panneau de commande de la caméra qui se présente sous la forme de deux onglets, composés de nombreux sous menus.

L’affichage par défaut est l’affichage de la caméra en continu, qui se traduit par défaut par une image étirée en plein écran et faible résolution. En cliquant sur les options en bas de la page, vous pourrez choisir entre les formats 4:3, 16:9 et 1x.

Il y a des paramètres et des options à profusion ! L’Annke C800 peut fonctionner avec le NVR ANNKE et des NVR tiers pour un enregistrement 24/7. Cela signifie qu’elle dispose de nombreuses options. Par nombreuses, je veux dire des dizaines d’options et de réglages pour diverses options. Je n’avais aucune idée de l’utilité de certains de ces paramètres, mais Annke a fourni un lien d’aide en haut à droite de l’interface web, qui fait apparaître des informations détaillées sur les paramètres.

Par exemple, je ne savais pas ce que signifiait ROI. En cliquant sur le lien Aide, j’ai découvert que vous pouvez spécifier une région d’intérêt (ROI) et que la caméra affectera davantage de ressources d’encodage à la région d’intérêt. Cela signifie que s’il y a une zone dont vous ne vous souciez pas, elle sera moins focalisée, mais la région d’intérêt aura une qualité accrue.

La caméra possède également des fonctions qui la rendent utile à des fins professionnelles, comme l’ajout d’un masque de confidentialité sur certaines zones que vous ne voulez pas voir sur la vidéo, comme les claviers ou les écrans. Les paramètres OSD (On Screen Display) permettent de personnaliser les superpositions de texte sur la vidéo et les images.

Avec toutes les options SNMP, FTP, Email, HTTPS, QoS, ONVIF, etc., la C800 offre de nombreuses possibilités de connexion et de contrôle de la caméra.

La C800 en plus d’être né et conçu pour un système avec un NVR à la base, elle a également un slot MicroSD intégré, une fonctionnalité rare que nous n’avons rencontré que sur les produits de la marque Reolink actuellement, sur le test Argus 3 Pro notamment. Le slot est utile pour contourner le NVR et, par conséquent, enregistrer 24/7 avec seulement la caméra et sans un système vraiment structuré.

Maintenant, les avantages de cette solution sont sans aucun doute la très haute qualité vidéo que possède la C800 par rapport aux caméras intelligentes classiques qui sont nées pour enregistrer sur MicroSD, ainsi que l’enregistrement continu qui est une fonction présente uniquement sur ces caméras plus « professionnelles » ; les inconvénients, cependant, sont la nécessité de câbler l’alimentation et le câble réseau à votre routeur, étant donné l’absence d’un module sans fil.

ANNKE C800: Application et utilisation pratique

L’accès à la caméra Annke C800 peut être administré et gérée de trois façons :

Via l’administration en se connectant directement sur l’IP de la caméra (accès à un très grand nombre de réglages)

Via un NAS Synology avec le paquet « Surveillance Station » (adapté à la surveillance H24)

Via l’application mobile (pour être alerté en cas de mouvement)

En scénario d’utilisation, j’ai installé cette caméra devant ma baie vitrée. C’est en effet à cet endroit que des personnes malveillantes peuvent rentrer dans la maison quand je ne suis pas là. J’ai donc choisi d’utiliser l’application mobile, qui me permet de recevoir des notifications PUSH sur mon smartphone en fonction des réglages de mouvements permis par celle-ci.

L’application possède de nombreux paramètres mais nous avons été moins perdus que l’app de la marque Arlo avec ses nombreux sous-menu. Après avoir ajouté la caméra, la première vue qui vous est proposé est l’accès au live de celle-ci.

Les chiffres inscrits sous le live permettent d’avoir une vue d’ensemble de toutes les caméras que vous pourriez avoir dans votre parc et de switcher entre celles-ci. Bien qu’accusant un design qui pourrait être plus moderne, cette technique à le mérite d’être très rapide pour accéder à la caméra de votre choix.

Ci-dessous les différents écrans que vous croiserez dans l’application pour accéder aux options disponibles avec la Annke C800. Les fonctionnalités auxquelles vous aurez accès vont de l’accès et de l’état du stockage de la carte SD présente dans la caméra, la configuration du réseau pour un accès depuis l’extérieur, le cryptage de l’image, les notifications ou encore divers options de sécurité.

Pour en revenir aux réglages de la détection, sachez que comme nous l’avons cité en introduction, vous ne trouverez pas de service payant ou d’abonnement dans l’application. Tout se fait en local, gratuitement depuis chez vous.

Contrairement à Arlo, les réglages de sensibilité et de la zone sont ici directement accessible sans surcout. Il convient toutefois de noter que la zone ne peut pas être géré aussi finement chez Annke, pas de tracé en multi-points, mais simplement une suite de rectangle à sélectionner.

La détection ne sera pas aussi précise que le concurrent Arlo qui utilise l’intelligence artificielle afin de détecter avec un très haut taux de réussite la nature du sujet présent dans la scène filmée. L’IA va si loin que vous pouvez par exemple avoir une alerte sur un colis présent dans les mains du livreur. Une fonctionnalité peut-être pas si utile pour du matériel destiné à la sécurité, mais qui indique en revanche le niveau de différence entre ces deux solutions.

Concernant le live, trois résolutions sont disponibles dans l’application. Si le réglage HD nous a bien donné une image en 4K, les deux options restantes nous ont données exactement la même résolution.

Trois niveaux de zoom sont proposés, x2.0, x4.0 et x8.0. Ces derniers sont utiles sur une image 4K afin de visionner certains détails d’une séquence.

L’image produit par l’objectif Sony de la caméra est clair et précis… Malgré le temps très gris qui ne lui rend certainement pas hommage.

Grâce à la technologie EXIR 2.0 avec Smart IR, la caméra améliore l’un des aspects critiques sur cette catégorie d’appareils, à savoir les problèmes de surexposition et de sous-exposition : comme on peut le constater, la qualité de l’image est élevée aussi bien sans lumière qu’avec un bon éclairage.

L’image ci-dessus est une image capturée par l’Annke C800 complètement dans l’obscurité, sans lumière d’aucune sorte et avec seulement l’infrarouge actif : la qualité est très élevée et la vue reste bonne et définie jusqu’à une distance maximale d’environ 12-13 mètres (même si la société assure 30 mètres, mais la réalité est différente).

Contrairement au test Arlo Pro 3 Floodlight, ce modèle est dépourvu de mode nuit couleur, une fonctionnalité qui peut être trouvée sur le modèle NC400 précédent. Ici, en plus, il y a un microphone avec annulation du bruit et capable d’enregistrer des sons jusqu’à 6 mètres ; la qualité est bonne, mais l’audio n’est pas bidirectionnel, donc vous ne pourrez pas envoyer des » vocaux » via votre smartphone, comme vous le faites avec de nombreuses caméras intelligentes sur le marché. À noter que vous pouvez désactiver le microphone si vous ne souhaitez pas enregistrer de sons.

La Annke C800 est disponible à un prix d’environ 90 euros (selon les offres) et est disponible en plusieurs variantes (ou plutôt sa partie photographique), avec ou sans micro, avec ou sans protection anti-vandalisme ou en forme de torpille : le core reste le même, la caméra a un bon rapport qualité-prix et de bonnes fonctions.

La C800 ne convient pas forcément à tout le monde. Si vous recherchez un appareil aussi « intelligent » que l’écosystème Arlo, ce n’est peut-être pas la caméra de sécurité que vous recherchez… Même si la marque progresse de ce côté et propose tous ses services sans surcoût.

Si vous recherchez en revanche une caméra pour filmer H24, avec une bonne qualité vidéo, de jour comme de nuit, un accès très rapide grâce à la connexion filaire et une foule d’option poussée au niveau de l’image et de la compression vidéo vous pourriez envisager d’opter pour ce modèle.

Pour

Qualité des vidéos capturées (jour, nuit)

Documentation d’aide complète

Pas d’abonnement nécessaire pour accéder à toutes les fonctionnalités

De nombreuses options image et réseau très poussées

Contre

Pas d’alarme

Système de détection en progression mais pas encore au niveau de la concurrence