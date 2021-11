Rolls-Royce a développé l’avion électrique le plus rapide du monde

En septembre, Rolls-Royce a lancé le Spirit of Innovation, son premier avion tout électrique. À l’époque, la compagnie aérienne s’est déclarée confiante dans les capacités de son projet et a déclaré que les futurs vols atteindraient des vitesses de 480 km/h.

Cependant, les tests les plus récents prouvent que l’avion électrique va au-delà, ayant enregistré une vitesse maximale de 623 km/h.

Il y a deux mois, Rolls-Royce, l’une des plus grandes compagnies d’aviation au monde, a lancé le Spirit of Innovation, son premier avion tout électrique. Bien qu’il ait établi, à l’époque, que l’avion électrique atteindrait 480 km/h, les attentes sont désormais dépassées.

Faisant partie d’une industrie encore balbutiante – celle de l’aviation électrique – le Spirit of Innovation est devenu l’avion électrique le plus rapide jamais développé, ayant atteint une vitesse impressionnante de 623 km/h. Bien qu’admirable, ce n’était pas le seul record pour l’avion Rolls-Royce.

L’esprit d’innovation a atteint 555,9 km/h sur trois kilomètres, battant le précédent record de 213 km/h réalisé par l’Extra 330 LE Aerobatic. De plus, il a parcouru 15 kilomètres à une vitesse maximale de 532,1 km/h, battant le record précédemment établi de 292,8 km/h. Enfin, l’avion électrique Rolls-Royce n’a mis que 202 secondes pour atteindre une altitude de 3 000 mètres.

Selon la compagnie d’aviation, la technologie combinée dans Spirit of Innovation a contribué à l’obtention de résultats impressionnants. Après tout, bien que l’avion électrique ait une seule hélice de conception traditionnelle, à l’intérieur se trouvent un moteur électrique de 400 kW et une batterie de 6 480 cellules.

Rolls-Royce développe l’avion électrique le plus rapide au monde

Les tests de l’avion électrique Rolls-Royce se sont achevés le 16 novembre sur la piste MoD Boscombe Down du ministère britannique de la Défense. Bien que les records n’aient pas encore été enregistrés, Rolls-Royce a déjà soumis les données à la Fédération Aéronautique Internationale (FAI), qui surveille et certifie les records aéronautiques et astronautiques du monde.

Rolls-Royce n’est pas seule dans ce projet. En fait, plusieurs entités publiques et privées sont impliquées, comme le gouvernement britannique, l’Aerospace Technology Institute (ATI), Electroflight et YASA. Toutes les parties prenantes sont sous la coordination de l’accélération de l’électrification des vols (ACCEL).

L’esprit d’innovation n’est pas destiné à la commercialisation, mais à Rolls-Royce pour tester ses moteurs électriques. Cependant, la compagnie aérienne travaille avec Tecnam pour mettre un avion de ligne électrique dans les airs en 2026.

