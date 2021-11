Il existe déjà un plan fou pour Terraformer Mars avec un champ magnétique artificiel

Personne ne sait avec certitude quelle sera l’intention d’investir autant sur Mars. On se rend compte qu’il y a une curiosité pour l’exploration spatiale, mais il y aura éventuellement d’autres objectifs pour la planète rouge. Avoir Mars comme « seconde » Terre pourrait également être l’un de ces objectifs. Pour cela, les scientifiques ont déjà réfléchi à la stratégie.

Pour que la vie martienne s’épanouisse et que nous vivions sur cette planète, un champ magnétique doit être créé. Il existe un plan « fou » pour développer ce bouclier.

Mars est une planète qui a beaucoup à offrir pour être le deuxième foyer de la vie humaine. Ce n’est pas loin de la Terre, sa journée est à peu près de la même durée que la nôtre, il y a beaucoup d’eau gelée juste en dessous de sa surface, et il peut probablement recevoir une atmosphère raisonnablement respirable au fil du temps.

Cependant, ces fonctionnalités sont inutiles sans champ magnétique. Contrairement à la Terre, cette planète n’en a pas qui puisse être utilisée pour prendre soin de la vie. Cependant, il existe des moyens d’en créer un artificiellement.

Pourquoi le champ magnétique est-il fondamental pour la vie humaine ?

Le champ magnétique est le bouclier qui nous protège de nombreux événements potentiellement mortels et destructeurs. Cette bulle qui entoure la Terre protège la planète du vent solaire et des particules ionisantes. Le champ magnétique terrestre empêche la plupart des particules chargées à haute énergie d’atteindre la surface. Ainsi, l’effet de bouclier dévie ces particules de la planète, nous gardant en sécurité.

Le champ magnétique aide également à empêcher les vents solaires de détruire l’atmosphère terrestre au fil du temps. Au début, Mars avait une atmosphère dense et riche en eau, mais elle s’est progressivement appauvrie sans la protection d’un champ magnétique puissant.

Malheureusement, nous ne pouvons pas recréer le champ magnétique terrestre sur Mars. En effet, notre champ est généré par un effet dynamo dans le noyau terrestre, où la convection des alliages de fer génère le champ géomagnétique terrestre.

Mais est-il possible de créer un champ magnétique artificiel sur Mars ?

Ce n’est qu’ainsi que cela sera possible. C’est parce que le noyau de la planète rouge est plus petit et plus froid, et ne lui permet pas d’être « allumé » pour créer une dynamo magnétique. Cependant, il existe certaines techniques pour créer un champ magnétique artificiel, comme le montre une étude récente.

Selon l’étude, il existe des propositions pour générer un champ magnétique martien basé sur des solénoïdes dits orbitaux ou terrestres créant un certain niveau de base de protection magnétique.

Cette idée a été envisagée par la fiction et on peut la voir pratiquement dans la série télévisée L’étendue où ce sujet est abordé et où même une solution hypothétique encore meilleure apparaît.

Utilisez des lunes martiennes pour créer un anneau magnétique

Selon l’étude, pour créer un bon champ magnétique planétaire, il devra y avoir un fort flux de particules chargées, à l’intérieur ou autour de la planète. Comme la première option n’est pas une bonne solution pour Mars, l’équipe à l’origine de l’étude examine la deuxième hypothèse.

Ainsi, afin de créer un anneau de particules chargées autour de Mars, les « terraformeurs » devront inclure la lune Phobos dans l’équation.

Phobos est la plus grande des deux lunes martiennes et orbite de très près autour de la planète. Si proche qu’il faut faire le tour de Mars toutes les 8 heures. Par conséquent, l’équipe propose d’utiliser Phobos pour ioniser les particules de sa surface, puis de les accélérer pour créer un tronc de plasma le long de l’orbite de Phobos.

Cela créerait un champ magnétique suffisamment puissant pour protéger Mars de la terraformation.

Tout le monde sait que c’est un plan audacieux, et même s’il semble réalisable, les obstacles techniques seraient importants. Mais comme le soulignent les auteurs, l’heure est aux idées.

Si jamais nous avons besoin de Mars comme maison secondaire, alors ces problèmes devront être résolus. Sinon, Mars ne sera qu’une planète récréative.