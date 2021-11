Ridley Scott dit que The Last Duel a échoué à cause des millennials et de leurs « f ** king téléphones portables »

Une patate chaude : Ridley Scott a été derrière la caméra pour certains des films les plus grands et les plus emblématiques du cinéma : Blade Runner, Alien, Gladiator, pour n’en nommer que quelques-uns. Sa dernière offre, The Last Duel, est une autre à recevoir des critiques élogieuses de la part des critiques, mais cela ne s’est pas traduit par des recettes au box-office. Selon le réalisateur, la faute en revient aux millennials apathiques et à « leurs putains de téléphones portables ».

Scott a utilisé son apparition sur le podcast WTF de Marc Maron pour révéler pourquoi il pense que The Last Duel a si mal fonctionné. « Je pense que cela se résume à ce que nous avons aujourd’hui [are] le public qui a été élevé avec ces putains de téléphones portables », a-t-il déclaré. « Le millénaire [sic] Je ne veux jamais apprendre quoi que ce soit à moins que vous ne le disiez au téléphone. »

« C’est un grand coup, mais je pense qu’on y fait face en ce moment avec Facebook », a ajouté le réalisateur de 83 ans. « C’est une mauvaise direction qui s’est produite lorsqu’on a donné le mauvais type de confiance à cette dernière génération, je pense. »

Les millennials, pour ceux qui ne sont pas familiers, sont généralement classés comme ceux nés entre 1981 et 1996.

The Last Duel, qui met en vedette Ben Affleck, Jodie Comer, Matt Damon et Adam Driver, est un drame historique épique qui se déroule dans la France du XIVe siècle et qui traite de problèmes sociaux d’actualité. Il a une note « Frais » de 85 % sur Rotten Tomatoes et un score d’audience de 81 %.

Mais malgré tous les éloges, The Last Duel n’a récupéré que 27 millions de dollars sur un budget de 100 millions de dollars. Scott a souligné que Disney avait tout fait pour promouvoir le film. « Disney a fait un travail de promotion fantastique », a-t-il déclaré. « Les patrons ont adoré le film […] J’avais peur que ce ne soit pas pour eux. »

Ce n’est pas la première fois que Scott s’attire la colère d’un groupe démographique spécifique. Il a récemment qualifié les films de super-héros de « f ** king ennuyeux comme s ** t », et en 2017, il a déclaré qu’il préférait « continuer à faire des films intelligents » que ceux mettant en vedette les personnages de DC et de Marvel. Il n’était pas non plus un grand fan de la version d’Epic Games de la publicité « 1984 » d’Apple – Scott a réalisé l’original.

Bien sûr, Covid continue d’influencer les cinéphiles, de nombreuses personnes choisissant de voir des superproductions telles que des films de super-héros sur grand écran en attendant que The Last Duel arrive sur les services de streaming. Le prochain film de Scott, House of Gucci, sort cette semaine. Il espère probablement que les Millennials pourront rester éteints de leur téléphone assez longtemps pour en profiter, bien que les premières critiques n’aient pas été aussi positives.