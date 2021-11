Sur Instagram, vous pouvez ajouter de la musique aux photos (même en dehors des Stories et Reel)

Les développeurs expérimentent la possibilité d’ajouter des morceaux de musique au contenu permanent publié dans la section principale de l’application.

D’une application conçue pour partager le quotidien au format photographique, Instagram se transforme rapidement en une plateforme dédiée aux créateurs en tout genre, désireux de capter l’attention des followers et clients potentiels. Les développeurs ajoutent continuellement de nouvelles fonctionnalités qui aident les utilisateurs à créer un contenu plus complexe et accrocheur, et la dernière est entrée dans une phase d’expérimentation ces jours-ci : c’est la possibilité d’ajouter des chansons ou des pistes audio aux photographies et vidéos publiées dans le section de l’application.

Le test couvre l’Inde, le Brésil et la Turquie, où les utilisateurs ont déjà accès à une nouvelle interface qui apparaît lors de la publication de photos et de vidéos permanentes. L’élément en question s’appelle Ajouter de la musique et est placé avec les options pour taguer un lieu ou les personnes présentes dans le contenu que vous vous apprêtez à publier : la nouveauté est identique à ce qu’il est déjà possible de faire avec Reels et Stories, et permet à vous de choisir parmi le catalogue de morceaux de musique disponibles sur Instagram. Pour la chanson choisie, il est alors possible de décider de la durée du morceau et du point de départ : le résultat est une photo ou une vidéo qui présente la musique de fond souhaitée aux utilisateurs, en indiquant le nom et l’auteur de la chanson dans la légende.

La nouveauté est représentée précisément par le fait que les fonds musicaux sortent ainsi du domaine restreint des Stories and Reel, pour envahir la section principale de l’application. Ce n’est pas un petit changement : jusqu’à présent, les utilisateurs intéressés par une expérience silencieuse au sein d’Instagram pouvaient simplement rester à l’écart des histoires et des vidéos et se concentrer sur le défilement vertical des photos proposées dans la section principale de l’application ; En donnant aux utilisateurs la possibilité d’ajouter de la musique à ce matériel, le nombre de contenu audio augmentera visiblement, rendant l’expérience globale plus chaotique.

Les développeurs donneront la possibilité de choisir d’activer automatiquement l’audio des photos et des vidéos musicales ou de laisser le spectateur décider pour chaque contenu individuel, mais le mouvement a toujours divisé les observateurs. Il n’est pas surprenant qu’Instagram ait décidé d’activer la nouveauté dans seulement trois pays : avant de l’amener partout dans le monde, la plateforme devra comprendre si les utilisateurs l’apprécieront ou en seront agacés.