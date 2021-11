Battlefield 2042 est l’un des jeux les moins bien notés sur Steam et Metacritic

On ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le monde du jeu vidéo, mais ce qui est sûr, c’est que plusieurs sorties récentes, longtemps attendues par le public, n’ont pas été le succès escompté. Au contraire, de grands titres ont reçu plusieurs critiques, comme c’est le cas de Cyberpunk 2077 et, plus récemment, la trilogie GTA.

Mais il y a encore un jeu à ajouter à l’éventail des malheurs. Il s’agit de Battlefield 2042 qui est actuellement l’un des jeux les moins bien notés sur Steam et Metacritic.

Battlefield 2042 est l’un des moins bien notés sur Steam et Metacritic

Le jeu Battlefield 2042, du créateur suédois EA DICE (EA Digital Illusions CE AB) est sorti vendredi 19 novembre dernier. Mais cela est rapidement devenu une déception pour les joueurs, ce qui s’est reflété dans les très faibles notes laissées par les joueurs sur certaines plateformes.

Concrètement, le jeu fait actuellement partie des dix moins bien notés sur Steam. Le titre compte 2,52 points et occupe désormais la 9e place du « Hall of Shame » de la plateforme. Ce sont les informations sur le site Steam250, qui nous montre les 100 jeux avec la pire note Steam. Sur cette plateforme, Battlefield 2042 compte déjà plus de 42 000 avis, dont seulement 25 % sont positifs.

Toujours dans Metacritic, la situation est critique pour le jeu d’origine suédoise. Au moment d’écrire ces lignes, le jeu était classé 2.3 pour PC, 2.1 pour PlayStation 4, 3.1 pour PlayStation 5, 1.4 pour Xbox One et 2.4 pour Xbox Series X.

De nombreux griefs des joueurs sont principalement liés à l’optimisation du jeu. L’analyse plus approfondie met également en évidence d’autres problèmes, tels que moins de modes de jeu, moins d’armes, moins de variété de véhicules, etc.

Le jeu est disponible à l’achat pour 59,99 euros. Cependant, il sera important pour l’éleveur de résoudre ces petits problèmes, sinon les ventes ne seront pas celles attendues.