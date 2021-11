Les graphiques Radeon 6000 et GeForce RTX 30 coûtent le double de ce qui était stipulé au lancement

Sans surprise, la pénurie de composants est loin d’être terminée. Et dans tous les secteurs, c’est un problème qui se fait bien sentir. Mais sur le plan technologique, le marché des cartes graphiques a été l’un des plus touchés, et les conséquences se limitent au manque de stock de matériel et, parallèlement, à la hausse effrénée des prix des produits.

Selon des données récentes, les GPU AMD Radeon RX 6000 et GeForce RTX 30 de Nvidia coûtent désormais le double de ce qui était stipulé au moment de leur lancement.

Cartes graphiques AMD et Nvidia au double du prix

Une fois de plus le site 3DCenter nous montre la réalité des valeurs pratiquées actuellement sur le marché des cartes graphiques. Et selon les détails dévoilés, les derniers modèles d’AMD et de Nvidia sont déjà deux fois plus chers que prévu à la date de sortie.

En Europe, plus précisément en Allemagne et en Autriche, les cartes graphiques de la gamme GeForce RTX 30 sont parvenues à présenter un prix moyen en novembre supérieur à celui présenté en octobre. Autrement dit, le mois dernier, l’augmentation de ces GPUs était d’environ 88%, alors que ce mois-ci cette augmentation est de 95%.

Les cartes graphiques AMD Radeon RX 6000 ont vu leur prix augmenter de 101% au mois d’octobre, et maintenant en novembre, cette augmentation a légèrement diminué à 90%. Mais cette réduction sera liée au fait que de nombreux magasins ont reçu plusieurs livraisons de modèles Radeon RX 6800 non-XT, ce qui a fait baisser le prix, car le stock est plus important.

D’après les détails, la GeForce RTX 3080, par exemple, est déjà disponible dans certains endroits à 1500 euros, soit plus du double du prix suggéré au lancement de 719 euros.





Le site Web HardwareUnboxed affiche également des graphiques, que vous pouvez voir dans les images ci-dessus, avec la fluctuation des prix des modèles de GPU des deux fabricants. Et on peut voir que presque toutes les cartes graphiques sont désormais deux fois plus chères que le suggèrent les marques à leur date de sortie.