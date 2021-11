Windows peut être beaucoup plus proche du SoC M1 d’Apple et des SoC tiers

Bien qu’une version soit déjà disponible, la vérité est que Windows n’a toujours pas une grande expression dans le SoC Arm. Microsoft semble avoir trouvé un partenaire en Qualcomm pour son déménagement, mais il reste encore beaucoup à voir.

On ne comprenait pas pourquoi certains constructeurs ne parient plus sur ce domaine, mais des informations récentes ont révélé que tout pouvait être bloqué dans un accord d’exclusivité qui n’était pas connu jusqu’à présent. Microsoft et Qualcomm sont ainsi associés, mais probablement pour un temps très court.

L’information est récente et se rend compte que Qualcomm et Microsoft peuvent avoir un accord pour garantir que Windows 10 se limite au SoC du premier. Cela visait à donner à l’entreprise un avantage sur ce nouveau marché qui prend maintenant de nouvelles forces.

C’est un accord qui a du sens, car Qualcomm est avec Microsoft depuis le début. Plutôt que d’attendre que le géant du logiciel se concentre sur la création de la version ARM de Windows, il s’est joint à ce processus et a activement participé avec son matériel.

La même source qui a révélé cet accord d’exclusivité a fourni des informations plus pertinentes. Le plus important est que ce partenariat est sur le point d’expirer, Microsoft ouvrant éventuellement l’accès à la version ARM de Windows.

Si ce changement se confirme, il y a déjà beaucoup de candidats pour avoir accès à cette version de Windows. MediaTek a récemment manifesté son intérêt pour la création d’un SoC spécifique pour ce domaine et Samsung lui-même peut également parier sur sa version personnalisée d’Exynos, compte tenu du partenariat avec AMD pour la partie graphique.

Enfin, et c’est l’une des approches les plus demandées, le SoC M1 d’Apple pourrait également être une cible pour Microsoft. De plus en plus d’utilisateurs de Mac demandent que la version ARM de Windows soit rendue accessible pour ce SoC, ce qui a été refusé.

Il y a donc une possibilité pour Windows de gagner une nouvelle vie en SoC ARM. Après avoir essayé avec Qualcomm, Microsoft devrait pointer ses batteries vers un autre partenaire et ainsi tenter de relancer ce système dans de nouvelles propositions.