Enfin, Android Messages traduira les réactions d’iMessage en emojis

Avec leurs propres systèmes de messagerie, il n’a pas été simple pour les utilisateurs iOS et Android de communiquer de manière transparente. Le plus gros problème réside dans les réactions aux messages, qui sont perçues différemment dans chaque système.

Cette situation est sur le point d’avoir une solution simple, avec l’intervention de Google dans son application. Bientôt, Android Messages traduira les réactions d’iMessage en emojis afin que tout le monde voie la même chose dans n’importe quelle application.

La capacité de réagir aux messages n’est pas nouvelle sur Android. Google a introduit cette nouvelle fonctionnalité en 2020, afin que les utilisateurs puissent s’exprimer clairement dans chaque message qu’ils reçoivent, sans avoir à saisir quoi que ce soit.

Cette fonctionnalité existait déjà sur iOS et iMessage, avec l’idée que ces plateformes pouvaient communiquer. Malheureusement, ce n’est pas ce qui a été vu, l’application Messaging traduisant littéralement ce qui a été envoyé, loin de ce à quoi les utilisateurs s’attendaient.

Ce scénario est en train de changer et un changement a déjà été constaté dans la dernière version bêta, qui est désormais étendue à tous. Cela permettra à l’application de messagerie de traduire correctement les réactions envoyées.

Bien qu’il existe maintenant ces emojis pour montrer ce que les utilisateurs d’iMessage envoient en réaction, cette traduction n’est pas entièrement fiable. Beaucoup de ces emojis sont différents de ceux envoyés, étant seulement proches de ce à quoi vous vous attendriez.

Google souhaite également montrer à l’utilisateur que ces emojis ne proviennent pas de son application Message et a donc créé un formulaire simple. En cliquant sur ces réactions, une notification apparaîtra à l’écran indiquant qu’elle a été « traduite depuis l’iPhone ».

Cette amélioration, déjà étendue à tous les utilisateurs d’Android, améliorera donc encore plus le service de Google. Une simple traduction permet désormais aux utilisateurs de Message et iMessage de communiquer encore mieux et plus clairement.