Qualcomm change une partie du nom Snadragon et en fait une marque indépendante

Qualcomm est l’une des marques les plus connues dans le monde des smartphones, avec son SoC Snapdragon. Celui-ci sera présent dans la grande majorité des équipements et donc il pèse lourd dans une grande partie de cette zone.

Avec ce poids, l’entreprise américaine a désormais une nouveauté importante à présenter. Sa ligne Snapdragon changera de nom et se développera en tant que marque indépendante. Ce sera une nouvelle vie pour le Snapdragon, qui gagnera ainsi une autonomie unique.

Ce sera la semaine prochaine que Qualcomm annoncera une grande nouvelle pour sa gamme SoC. L’héritier du SoC qui a dominé le monde des smartphones Android devrait apparaître à l’événement Snapdragon Tech Summit.

Nommé jusqu’à récemment Snapdragon 898, celui-ci changera de nom, inaugurant une nouvelle gamme de produits sous un nouveau nom. Ces processeurs perdront la désignation à 3 chiffres et supposeront quelque chose du genre X Génération X. Ainsi, ce SoC devrait s’appeler 8 Gen 1.

De plus, Qualcomm abandonnera la désignation 5G dans ses propositions pour une raison très simple. L’entreprise comprend que la présence de cette technologie est déjà quelque chose de naturel dans ses propositions et en tant que telle sa présence dans leurs noms est redondante.

Ce changement devrait être étendu au reste de la gamme SoC, pour créer une nouvelle marque, avec de nouveaux noms. Cela se voit déjà dans les SoC dédiés aux PC, où l’on a par exemple le Snapdragon 8cx Gen 2 ou le Snapdragon 7c Gen 2.

En plus de ce changement de nom, Qualcomm apportera également de nouvelles couleurs à sa marque. Ce ne sera que pour le matériel promotionnel de ces SoC, mais apportera l’or aux meilleurs SoC, le rouge à la ligne médiane et le gris à l’entrée de gamme.

Enfin, et c’est un point important, le nom Qualcomm va disparaître de la désignation de ces SoC. Le nom Snapdragon sera sa propre marque et apparaîtra donc de manière isolée et indépendante.