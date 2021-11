Microsoft corrige le crash de l’application dans la dernière mise à jour de Windows 11

Microsoft a publié une mise à jour cumulative appelée KB5007262, numérotée build 22000.348. Cette mise à jour résout le problème d’ouverture de certaines applications dans Windows 11 qui utilisaient Microsoft Installer (MSI). La mise à jour avait auparavant été publiée pour les utilisateurs du programme Insider, mais atterrit désormais sur le canal stable sous la forme d’une mise à jour facultative.

Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques jours un problème est apparu avec les applications installées via Microsoft Installer (MSI). Cela consistait en ce que ces types d’applications lorsqu’elles étaient mises à jour ou réparées ne pouvaient pas être ouvertes correctement, et pour le résoudre, le dernier cumul de novembre devait être désinstallé et le programme affecté réinstallé.

Certains produits de sociétés comme Kaspersky ont été affectés par ce problème, qui utilisent des programmes d’installation MSI pour leurs applications. Même s’il s’agit du cas le plus important, selon Microsoft, cela peut affecter tout programme qui utilise Microsoft Installer pour se mettre à jour ou se réparer. Par conséquent, nous vous recommandons d’installer cette mise à jour dès que possible pour éviter ces problèmes.

Cette mise à jour, en plus d’inclure le correctif dont nous avons discuté, inclut de nombreuses corrections de bugs et l’inclusion de nouveaux emojis 2D avec le style Fluent. Vous pouvez voir la liste complète des changements dans l’article suivant.

Comment installer cette mise à jour cumulative sur Windows 11

Malheureusement, cette mise à jour n’est pas proposée automatiquement au canal stable, il s’agit plutôt d’une mise à jour de prévisualisation qui doit être installée manuellement. Pour ce faire, nous devons suivre les étapes suivantes :