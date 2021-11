Le réseau Tor manque de « ponts » et demande donc de l’aide à ses utilisateurs

Le réseau Tor est l’une des armes les plus efficaces contre la censure et le blocage de l’information. Il permet une couche d’anonymat très importante dans de nombreuses situations et c’est pourquoi il s’avère être un outil unique.

Si cela dépend de votre navigateur pour fonctionner, il a toujours une très forte dépendance vis-à-vis des utilisateurs. Ceux-ci peuvent dans de nombreux cas fournir des nœuds de sortie ou des ponts à traverser et anonymiser l’accès à l’information. C’est précisément là que réside le problème, ces ponts étant de moins en moins nombreux.

Pour que le réseau Tor fonctionne de manière optimale, tous les composants doivent être actifs et suffisants. C’est le seul moyen de garantir l’anonymat dont de nombreux utilisateurs ont besoin pour toutes les informations essentielles dont ils ont besoin.

Dans une publication récente, Project Tor a révélé qu’il lui manquait certains de ces éléments. D’après ce qui a été décrit, le réseau Tor compte actuellement 1200 serveurs bridges, ou simplement bridges, dont 900 supportent le protocole d’obscurcissement obfs4. C’est le moyen de donner accès aux endroits où le réseau TOR est bloqué.

Depuis le début de l’année, le réseau Tor a vu ce nombre de ponts diminuer drastiquement ou sans aucune rénovation. Ceci est essentiel pour que les blocages qui surviennent soient surmontés et que les utilisateurs puissent continuer à utiliser ce service.

L’idée que Project Tor a esquissée est simple et facile à réaliser. Il veut garantir la création de 200 nouveaux serveurs bridge obfs4 d’ici la fin de l’année. Pour cela, il compte avec l’aide des utilisateurs. Les récompenses existeront, mais elles ne seront que symboliques car il s’agit d’une organisation à but non lucratif.

Selon les métriques du projet Tor, de la mi-août à aujourd’hui, les 5 principaux pays avec des utilisateurs pontés incluent (dans l’ordre) la Russie, avec une moyenne de 12 480 utilisateurs quotidiens ; les États-Unis, avec une moyenne de 10 726 utilisateurs quotidiens ; l’Iran, avec une moyenne de 3 738 utilisateurs quotidiens ; l’Allemagne, avec une moyenne de 2 322 utilisateurs ; et la Biélorussie, avec une moyenne de 1 453 utilisateurs.

Toujours sans cause connue, Project Tor veut revitaliser sa liste de ponts et s’assurer que ce service ne disparaisse pas. Cela dépend des utilisateurs et de tous ceux qui peuvent contribuer de quelque manière que ce soit, en attendant une très grande adhésion.