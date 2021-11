Dragon Ball : The Breakers annoncé par Bandai Namco

Bandai Namco a récemment dévoilé Dragon Ball : The Breakers, un nouveau titre en ligne multijoueur (asymétrique) qui vient épaissir cet univers riche et vaste.

L’univers de Dragon Ball est l’un des plus riches en médias et les plus riches de tous les temps et, au fil des ans, il a vu arriver plusieurs jeux pour différentes plateformes.

Bandai Namco a récemment annoncé Dragon Ball: The Breaker, un nouveau jeu multijoueur en ligne asymétrique qui sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022.

Le jeu sera également compatible avec PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un test bêta fermé sera organisé pour le PC, permettant aux joueurs de mettre la main sur le jeu. Plus de détails seront partagés sous peu.

Situé dans l’univers Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball: The Breakers vous permet d’incarner l’un des rivaux emblématiques de la franchise, le « Raider », ou l’un des sept « Survivors » sans super-pouvoirs.

Le Raider devra utiliser son pouvoir écrasant pour éliminer les « Survivants ». Raider et échapper à l’aide de la Super Time Machine. Les joueurs peuvent également utiliser divers objets sur le terrain et essayer de s’échapper de manière stratégique.

De plus, Dragon Ball: The Breakers liera les données de jeu sauvegardées de Dragon Ball: Xenoverse 2.

« Nous avons hâte que les gens essaient cette nouvelle version complète de la franchise Dragon Ball !« , a déclaré Ryosuke Hara, producteur de Dragon Ball: The Breakers, Bandai Namco « Nous travaillons dur avec l’équipe de Dimps pour offrir une nouvelle expérience multijoueur amusante et asymétrique que nous voulons être accessible à tous, tout en offrant une richesse et une profondeur de gameplay et de situations fortes. Nous sommes impatients de vous accueillir lors du test bêta fermé«

Dragon Ball : The Breaker sortira sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2022.