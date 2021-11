Paint.NET abandonnera les versions Windows 7, 8.1 et 32 ​​bits de Windows

Paint.NET, un programme d’édition d’images populaire pour Windows, annonce des changements dans la prise en charge de ses applications. À partir de la version 4.4, il n’offrira pas de support pour Windows 7 et 8.1, et les versions 32 bits des versions actuelles de Windows.

Le développeur a avancé la nouvelle dans son compte Twitter, mais c’est maintenant avec la sortie de la version 4.3.3 que cette fin de support est officialisée. Dans la liste des modifications publiée, il explique les raisons de cette décision :

Dernièrement, il est devenu beaucoup plus difficile et chronophage de les soutenir, peu de gens les utilisent, et je ne peux plus justifier le coût et la frustration de maintenir le soutien à flot. À partir de Paint.NET v4.4, seuls Windows 10 et 11+ seront pris en charge, et uniquement 64 bits (x64 et ARM64). Une fois Paint.NET v4.3.3 publié, je commencerai à travailler sur la v4.4 et ne publierai les mises à jour v4.3.x que si nécessaire et jusqu’à ce que la v4.4 soit terminée.