La sonde Parker bat un record de vitesse ! Il a atteint 587 000 km/h

Vous souvenez-vous encore de la Parker Solar Probe ? L’homme a toujours construit des choses fantastiques. En termes de science, les progrès ont été énormes, ainsi qu’en termes de technologie.

En termes de vitesse, la sonde spatiale Parker est, à ce jour, l’objet artificiel le plus rapide. Récemment, cette sonde a atteint 587 000 km/h et se rapproche de plus en plus du soleil.

La plate-forme Parker atteindra 692 000 km/h en 2024

Vous vous souvenez de la sonde solaire Parker de la NASA qui a été lancée en août 2018 ? Cette sonde a dépassé le record d’approche du Soleil et a fait des approches.

Le vaisseau spatial Parker de la NASA a battu le record de vitesse lors de son dixième vol au plus près du soleil. Avec ce nouveau record, il consolide le statut d’objet créé par l’homme le plus rapide au monde, atteignant une vitesse de 587 000 km/h (équivalent à aller de Londres à New York en 34 secondes). Mais ce ne sera certainement pas le dernier record, car la prévision est qu’en 2024 il atteindra 692 000 km/h.

La sonde spatiale Parker Solar Probe doit être capable de surmonter des températures de 1400 K (1127 °C). Pour ce faire, il utilise un bouclier thermique, en carbone, qui lui permet de surmonter de telles températures. A la surface, la température du Soleil atteint 5 500 °C. Dans la couronne, la partie la plus externe de son atmosphère, visible sous forme d’anneau lors des éclipses, les thermomètres atteignent 2 millions de degrés Celsius.

Cette sonde permettra d’obtenir des informations sur le Soleil avec une précision croissante (à mesure qu’il se rapproche de plus en plus de la surface solaire), en envoyant les informations à la Terre via un protocole appelé Delay / Disruption Tolerant Networking, un système de transmission du système par lequel les informations est reçu.