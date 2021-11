Kojima Productions se lance dans la musique, la télévision et les films avec une nouvelle division

Quelque chose à espérer : le studio de Hideo Kojima, Kojima Productions, est très secret sur ses projets à venir. Nous savons qu’il envisage probablement une suite de Death Stranding et peut-être un autre projet complètement différent. Il semble maintenant qu’il envisage de produire des émissions de télévision et des films avec une nouvelle division dédiée à la tâche.

Lundi, Kojima Productions a annoncé l’ouverture d’une division musique, télévision et cinéma. Le nouveau département sera basé à Los Angeles, en Californie, et s’occupera des tâches liées au transfert des propriétés du studio vers « d’autres zones de la culture pop ».

La société a fait appel au vétéran de longue date de PlayStation, Riley Russell, pour diriger la division. Russell a travaillé chez PlayStation pendant près de 28 ans à divers postes, notamment vice-président des affaires commerciales, vice-président senior du développement de l’entreprise, directeur juridique et autres.

#KojimaProductions sont fiers d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle division commerciale en Californie, aux États-Unis.

Cela explorera les opportunités au-delà du développement de jeux dans le cinéma, la télévision et d’autres formes de divertissement.

Lire la suite : https://t.co/fWUGl1OwPw pic.twitter.com/8dcl7STIQL – KOJIMA PRODUCTIONS (Ang) (@KojiPro2015_EN) 22 novembre 2021

« La nouvelle division sera chargée de travailler avec des professionnels créatifs et talentueux de la télévision, de la musique et du cinéma, ainsi que de l’industrie des jeux plus connue », a déclaré le nouveau patron de Kojima. « L’équipe a pour charte l’objectif d’étendre la portée et la notoriété des propriétés actuellement en développement chez Kojima Productions, et de les intégrer encore plus à notre culture populaire. »

Le déménagement ne devrait pas être une surprise. Le créateur de jeux a exprimé son intérêt à faire des films en 2019.

Le studio fondé par le cerveau de Metal Gear Solid Hideo Kojima n’a qu’un seul jeu à son actif : Death Stranding. En août 2021, Kojima Productions avait vendu cinq millions d’exemplaires de son premier titre. La star du jeu, Norman Reedus de The Walking Dead, a récemment laissé échapper qu’une suite de Death Stranding était en négociations.

Le studio a également tweeté qu’il recherchait des talents pour travailler sur une toute nouvelle propriété intellectuelle déjà en développement. On ne sait presque rien du projet, mais Kojima a laissé entendre qu’il voulait faire un jeu d’horreur semblable à PT.

« Je veux créer un jeu d’horreur, mais je n’ai pas cette bonne solution pour [being able to look away when things get scary] », a déclaré Kojima lors d’un panel BAFTA 2019. « Pour PT, je voulais créer quelque chose que tout le monde partage vraiment. C’est un film, mais c’est un jeu… Je pense à ce genre d’idée, et je veux faire ce genre de chose. »