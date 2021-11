Le Royaume-Uni exigera que les nouvelles maisons aient une borne de recharge électrique

Le gouvernement britannique a déjà annoncé qu’il souhaitait mettre fin aux ventes de voitures à essence et diesel d’ici 2030. Désormais, la nouvelle initiative exigera que les maisons construites à partir de l’année prochaine aient des points de recharge pour les véhicules électriques.

La nouvelle législation devrait faire partie de la stratégie britannique visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone.

De plus en plus fréquemment, les pays ciblent des mesures pour réduire leurs émissions de dioxyde de carbone. Dans le cas du Royaume-Uni, par exemple, bien que les critiques rappellent qu’il n’y a pas de plan concret pour y parvenir, le gouvernement a déjà annoncé son intention de mettre fin à la vente de voitures essence et diesel d’ici 2030.

Plus que cela, on sait désormais que le Premier ministre britannique annoncera bientôt que les maisons qui seront construites à partir de l’année prochaine devront garantir des points de recharge pour les véhicules électriques. Selon Sky News, en plus des nouvelles maisons, les propriétés en cours de « rénovations majeures » seront également obligées d’inclure des points de recharge.

Ensuite, les nouvelles mesures s’appliqueront à la fois aux maisons et aux bâtiments non résidentiels, et aux rénovations des propriétés de plus de 10 places de stationnement. Les points de recharge installés à l’avenir seront utilisés pour recharger les véhicules entièrement électriques ainsi que les véhicules hybrides rechargeables.

Le Royaume-Uni veut être un leader mondial vert

La nouvelle initiative du Royaume-Uni devrait faire partie de la stratégie du pays visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone et ainsi réussir à être un leader mondial dans les questions de durabilité environnementale.

En fait, cette année, les ventes de voitures électriques ont augmenté de 107 % par rapport au premier semestre de l’année dernière, tandis que les ventes de voitures à combustion ont chuté de 34 %. Rappelons que, selon The Times, en prédisant la vente de millions de voitures électriques, le gouvernement britannique a déjà proposé que les bornes de recharge soient, forcément, éteintes lorsque la demande pointe.

