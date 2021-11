Top 5 Des Jeux De Combat à Installer Sur Android

Adeept PiCar-Pro Raspberry Pi Smart Robot Car Kit Programming 2-in-1 4WD Car Robot with 4-DOF Robotic Arm, Electronic DIY Robotics Kit for Teens and Adults Compatible Pi 4B Model 3B 3B+

2 versions : 1 est avec bras robotique, 1 est avec lumière, vous pouvez construire les 2 versions comme vous le souhaitez. (le bras robotisé est inclus) Le super kit de démarrage du projet est livré avec une carrosserie en alliage d'aluminium (la couche supérieure et le bras robotique sont en feuille acrylique), une puissante transmission intégrale et des cartes d'extension compatibles avec Raspberry Pi. REMARQUE: la carte Raspberry Pi n'est pas incluse. Fonctions multiples : suivi de mouvement d'objet, suivi, vidéo de transmission en temps réel, évitement d'obstacles par ultrasons, etc. Combiné à diverses fonctions, vous pouvez jouer à toutes sortes de jeux intéressants avec vos amis, comme un magnifique spectacle de course automobile. (App support iOS et Android). Idéal pour tous les niveaux de compétence - que vous soyez un pro, un passionné ou un débutant, l'assemblage de votre nouveau kit de voiture robotique vous aidera à apprendre à créer des circuits, à programmer des capteurs et des actionneurs, à découvrir l'Internet des objets (IoT) et à mettre la main sur -sur l'expérience de la programmation, du codage, de l'électronique et de la robotique. Alimenté par 2x18650 batteries (NON incluses). Vous devez préparer vos propres batteries. Raspberry Pi n'est PAS inclus.