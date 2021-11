Battlefield 2042 est l’un des jeux vidéo les plus critiqués de l’histoire de Steam

Les raisons de cet accueil découlent du lancement précipité de Battlefield 2042, qui a mis en évidence toutes les lacunes du titre, notamment des bugs, des véhicules cassés, des hitbox inexactes, des performances hésitantes sur PC, une pénurie d’armes et bien plus encore.

C’est une belle période pour les jeux vidéo FPS (First Person Shooter) : entre Call of Duty : Vanguard et Battlefield 2042, le genre shooter monopolise l’automne 2021. Pourtant, ce n’est pas que des roses et des fleurs : le dernier chapitre de Call of Duty représente le lancement le moins réussi de la série Activision au cours des quatorze dernières années, tandis que le jeu de tir de DICE et Electronic Arts est l’un des titres avec les critiques les plus négatives de l’histoire de Steam. Selon les rapports de Forbes, Battlefield 2042 occupe la huitième place du top 10 des jeux vidéo les moins bien notés sur la plateforme numérique dédiée aux jeux sur PC, avec plus de 29 000 avis défavorables recueillis. Voici le classement en détail, mené par l’eFootball 2022 de Konami :

eFootball 2022 – Note moyenne : 1,25 Flatout 3 : Chaos et Destruction – Note moyenne : 1.55 Gouffre d’Uriel – Note moyenne : 1.73 Vide cinétique – Note moyenne : 1,83 Base spatiale DF-9 – Note moyenne : 1,86 Identité – Moyenne des votes : 2,17 GASP – Notes moyennes : 2,26 Champ de bataille 2042 – Note moyenne : 2.33 RollerCoaster Tycoon World – Note moyenne : 2.46 Godus – Note moyenne : 2,53

L’avenir de Battlefield 2042 reste très incertain. Pour le moment, DICE et Electronics Arts s’efforcent de corriger les bugs et autres erreurs techniques, mais le problème principal reste la rareté du contenu, qui ne peut être résolue immédiatement. À l’heure actuelle, le titre n’était pas censé sortir. Cet épisode met en lumière les conditions épuisantes du développement du jeu vidéo, contraint de respecter des délais insensés pour des raisons de marché. Un peu comme ce qui s’est passé avec Cyberpunk 2077. À tout cela s’ajoute la sortie de la bêta multijoueur de Halo Infinite, autre shooter important à venir le 8 décembre, qui rend le paysage FPS de Battlefield 2042 encore plus compétitif.