Grâce à l’avenant TKG : résilier les contrats plus facilement

Le Bundestag et le Bundesrat ont adopté des modifications législatives à la loi sur les télécommunications qui entreront en vigueur en décembre 2021. Cela vous offre ces avantages :

Les longues prolongations de contrat appartiennent au passé

De nos jours, de nombreux contrats Internet et de téléphonie mobile ont une durée minimale de 24 mois. Rien à ce sujet ne changera pour le moment. Après cette période, cependant, jusqu’à présent, si vous ne résiliez pas à temps, le contrat durera 12 mois supplémentaires. A partir du 1er décembre 2021, ce ne sera plus le cas. L’avenant TKG stipule que les contrats peuvent être résiliés mensuellement après l’expiration de la durée minimale du contrat.

Ainsi, si vous manquez la période de préavis, vous n’êtes plus lié à votre fournisseur d’accès Internet ou téléphonique pour une autre année à partir de décembre, mais vous pouvez annuler sur une base mensuelle. Ceci s’applique également aux contrats existants. De plus, les prestataires doivent vous informer par écrit au moins une fois par an si votre tarif est désormais disponible à de meilleures conditions ou à un meilleur prix. Ainsi, en aucun cas, vous n’êtes piégé dans un mauvais contrat pendant de nombreuses années.

Les contrats Internet et mobile peuvent être résiliés plus rapidement. Source : Unsplash / Benjamin Dada

Cela facilitera également la résiliation de votre contrat internet si vous déménagez. Jusqu’à présent, l’ancien contrat continuait simplement à fonctionner, à condition que votre fournisseur puisse également vous fournir Internet à votre nouveau lieu de résidence. Cependant, à partir du 1er décembre 2021, ce ne sera plus aussi simple. Pour que le contrat continue comme avant, deux conditions doivent être remplies :

Votre fournisseur doit être en mesure de vous fournir au moins le même débit internet dans votre nouveau lieu de résidence que dans votre ancien lieu de résidence. Le raccordement doit être libre : Si vous emménagez avec une autre personne ayant déjà un contrat dans cet appartement, le raccordement est occupé.

Dans les deux cas, vous pouvez résilier votre contrat existant en donnant un préavis d’un mois.

Les résumés de contrat vous offrent plus de transparence

Avec la nouvelle législation, les fournisseurs de télécommunications sont également obligés de vous remettre un résumé du contrat avant de conclure un contrat. Il s’agit d’un document dans lequel les détails de votre contrat sont résumés en termes clairs et clairement présentés. Il contient des informations sur la façon dont vous obtenez quels appareils, la durée du contrat, une liste claire des prix, ce qui doit être payé quand, quels services vous obtenez et plus encore.

Ce document sert à vous protéger des prétendus services ou appareils qui, par exemple, n’étaient pas nécessairement clairement visibles sur le site Web. Même si vous souhaitez conclure un contrat par téléphone ou dans la boutique du fournisseur, le fournisseur est obligé de vous remettre un résumé écrit du contrat avant que vous ne signiez le contrat.

Un récapitulatif du contrat est également obligatoire en boutique. Source : Unsplash / Léon Seibert

Vous pouvez donc revoir tous les prix et conditions avant de vous impliquer dans quoi que ce soit. Prenez votre temps et jetez un œil au résumé. S’il y a quelque chose qui n’a pas été convenu ou qui est incompréhensible, contactez simplement le fournisseur avant de signer quelque chose.

Car selon la loi, vous devriez avoir suffisamment de temps pour vérifier le contenu du contrat. La durée n’est malheureusement pas spécifiée et dépend de l’offre individuelle. Par exemple, s’il s’agit d’une offre limitée dans le temps du fournisseur, le résumé n’est valable que pour la durée de l’offre.

Les fournisseurs doivent fournir une connexion Internet rapide

De plus, le nouveau TKG devrait apporter un Internet rapide pour tout le monde. Probablement à partir de la mi-2022, vous devriez pouvoir vous plaindre auprès de l’Agence fédérale des réseaux de la lenteur de l’Internet et en même temps demander une ligne à large bande plus rapide. L’Agence fédérale des réseaux vérifiera ensuite votre plainte et demandera à un fournisseur de déplacer la ligne plus rapidement. C’est ainsi que cela devrait fonctionner en théorie. Nous verrons si cela fonctionne bien dans la pratique.

Une question importante ici est : quand Internet est-il trop lent ? Une vitesse minimale fixe n’est initialement pas prévue par la loi. Au lieu de cela, le ministère des transports doit voter chaque année avec la commission des transports et le Bundestag quelle vitesse minimale est appropriée.

L’amendement TGK peut-il garantir un Internet plus rapide ? Source : Unsplash / Thomas Jensen

Il semble actuellement que la vitesse cible devrait être de 30 Mbit par seconde. C’est assez soigné et opportun. Quand je considère que je dois encore me soucier de 16 Mbit par seconde ici. Je pense que c’est le cas de beaucoup de ceux qui vivent dans une région rurale.

Conclusion : l’amendement TKG devrait améliorer beaucoup de choses

La nouvelle loi sur les télécommunications apporte quelques innovations qui vous profitent en particulier en tant que consommateur. Il vous offre plus de flexibilité grâce à des prolongations de contrat plus courtes, plus de transparence grâce au résumé du contrat et vise à promouvoir l’expansion du haut débit en Allemagne. Nous allons certainement dans la bonne direction. J’espère juste que l’amendement TKG sera alors également mis en œuvre dans la pratique comme il est prévu sur papier.

Qu’est-ce que la loi sur les télécommunications (TKG) ?

La loi sur les télécommunications, ou TKG en abrégé, décrit les règles auxquelles les fournisseurs de télécommunications doivent se conformer lorsqu’ils concluent des contrats et définissent les conditions. La loi est intéressante pour l’utilisateur final, c’est-à-dire vous, car la nouvelle édition actuelle de la loi, l’amendement TKG, offre de nombreux avantages aux clients.

Titre : Unsplash / Joshua Sortino