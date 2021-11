Le premier cargo électrique autonome au monde a effectué son premier voyage

Bien que l’accent soit mis sur l’automobile, la vérité est qu’il existe de nombreux autres scénarios où les véhicules électriques autonomes pourraient être beaucoup plus nécessaires et efficaces. Un exemple est celui des cargos qui empruntent des itinéraires prédéfinis depuis des années, qui ont pratiquement les mêmes méthodes pour tous les trajets, et peuvent transférer bon nombre de ces compétences à la technologie de navigation autonome. La preuve est faite et le pionnier mondial du cargo électrique autonome a effectué son premier voyage.

Cette avancée technologique permettra d’économiser 1 000 tonnes d’émissions de carbone par an.

Le navire a toujours un pont, mais juste pour observer le comportement

Il s’appelle Yara Birkeland et c’est le premier porte-conteneurs au monde entièrement électrique et sans émissions. Le navire a effectué son voyage inaugural en Norvège. Birkeland a parcouru environ 14 km de Porsgrunn au port de Brevik, selon un communiqué de presse envoyé par ses fabricants, Yara.

Bien que cela semble être un court voyage, en tant que grand producteur d’engrais, Yara effectue environ 40 000 voyages en camion par an pour transporter ses produits jusqu’au port d’exportation de Brevik. Le porte-conteneurs remplacera les voyages des camions à partir de l’année prochaine.

Ainsi, ce changement de stratégie de transport devrait permettre de réduire de 1 000 tonnes d’émissions de carbone par an.

Les travaux sur le porte-conteneurs tout électrique de 80 mètres de long ont commencé début 2017, comme nous l’avons révélé. Ceci est conçu pour transporter 103 conteneurs en un seul voyage.

Birkeland est alimenté par une batterie de 7 MWh et peut voyager à une vitesse maximale de 15 nœuds. Le soutien financier à la construction du premier cargo de ce type est venu d’Enova, une entreprise du gouvernement norvégien qui promeut l’utilisation des énergies renouvelables.

Enova a accordé une subvention de 133 millions de NOK (environ 13,25 millions d’euros) pour construire Birkeland, qui est capable de voyager seul.

Traverser la mer sans êtres humains pour commander est déjà une réalité

Le navire dispose d’une large gamme de technologies de navigation autonome. Il est doté de capteurs capables de détecter des objets tels que des kayaks d’eau, des icebergs et d’autres obstacles. Toutes ces intégrations pour les opérations autonomes ont été fournies par Kongsberg.

À l’avenir, le navire pourra charger et décharger sa cargaison, charger sa batterie et naviguer sans aucune intervention humaine, a indiqué la compagnie. À partir de l’année prochaine, le porte-conteneurs effectuera deux voyages par semaine avec un équipage manuel. La technologie d’auto-navigation sera testée pendant une période de deux ans, après quoi le navire sera certifié comme autonome et le pont sera retiré du navire.

En plus de nettoyer ses émissions de transport, Yara, l’un des plus gros émetteurs de carbone de Norvège, prévoit également de produire de l’ammoniac vert. En tant que producteur d’engrais, Yara a besoin de grandes quantités d’ammoniac, dont la production contribue à un peu plus de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, selon le communiqué de presse de Yara.

L’entreprise d’engrais souhaite également utiliser cet ammoniac vert comme carburant pour les navires.