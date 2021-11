Spotify a supprimé le bouton de lecture aléatoire à la demande d’Adele

Les artistes se sont plaints auprès des plateformes de streaming du shuffle. Profitant de son influence dans l’industrie, Adele a demandé, comme seule condition pour que son nouvel album soit sur les plateformes, la suppression du bouton. Spotify a écouté l’artiste.

Maintenant, la plate-forme de streaming a masqué le bouton de lecture aléatoire des albums.

Pour ceux qui sont habitués à écouter de la musique sélectionnée par lecture aléatoire, cela pourrait être une mauvaise nouvelle. En effet, Spotify a décidé de supprimer le bouton de lecture aléatoire sur tous les albums disponibles sur la plateforme. La demande pour que cela se matérialise est venue d’Adele, qui a fait pression sur les plateformes de streaming pour qu’elles suppriment l’option, seule condition pour rendre leur nouvel album disponible.

Bien que le bouton de lecture aléatoire soit toujours présent dans la vue artiste et les listes de lecture, il a été supprimé de la vue album. Le changement est déjà en vigueur, et Adele confirmé, via Twitter, que c’est elle qui a demandé cette suppression.

C’était la seule demande que j’avais pour l’industrie en constante évolution. Nous ne créons pas des albums avec autant de soin et d’effort dans l’ordre des chansons sans aucune raison. Notre art raconte une histoire et nos histoires doivent être entendues telles que nous les imaginons. Merci Spotify pour l’écoute.

Adele a déclaré dans un tweet.

Bien que ce soit Adele qui ait fait pression sur les plateformes de streaming, le shuffle play est depuis longtemps la cible des critiques des artistes. Ainsi, cette action du spotifier, qui permettra aux chansons d’être entendues de manière idéalisée, devrait être une étape importante.

A lire aussi :