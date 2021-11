Le classement de l’application iOS Podcasts monte en flèche après qu’Apple a modifié les règles de notation

Les applications d’Apple ont toujours été protégées des opinions des utilisateurs car elles ne peuvent pas être notées. Ce scénario a changé récemment, le géant de Cupertino mettant ses propositions à l’examen.

Ce mouvement commence maintenant à porter ses fruits, mais il soulève aussi des questions très difficiles. La plus visible était l’application Podcasts, qui a augmenté trop rapidement et est déjà en haut de la liste des applications iOS, laissant de sérieux doutes sur la façon dont cela s’est produit.

Déclencheurs de podcasts d’application dans le tableau des évaluations

Ce que le programmeur Kosta Eleftheriou détecté et le site Web The Verge confirmé, il s’agissait d’une décision anormale de l’application Apple. Celui-ci était au bas du tableau des applications dans cette catégorie, avec un score de seulement 1,8 point. Après quelques semaines, et sans raison logique, il a atteint le sommet, où il a obtenu 4,8 points.

Ce mouvement haussier s’est produit trop rapidement et après une poussée de valorisation. Celles-ci sont apparues sans aucun changement dans l’application et sans changement qui justifie ni le nouveau score, ni toutes les nouvelles évaluations.

Apple a modifié les règles d’examen des applications

Apple a récemment changé la façon dont ces critiques se produisent dans leurs applications. Il demande aux utilisateurs d’évaluer l’application pendant son utilisation, comme le font les autres. Le problème est que la plupart des utilisateurs évalue le contenu et non l’application elle-même et sa qualité.

Fait intéressant, cette situation ne semble pas affecter les autres applications Apple. Le score Apple Maps est toujours à 2,8, sans changements majeurs. iTunes a également 4,8 points, mais avec des critiques axées sur l’application et non sur le contenu qu’elle propose aux utilisateurs.

Les avis ne concernent pas ce qu’il propose.

En évaluant les critiques et les notes appliquées, il est clair ce qui se passe. Des scores élevés sont attribués au contenu que les utilisateurs ont récemment écouté, et des scores minimaux sont en fait attribués à l’application et à ce qu’elle offre aux utilisateurs.

Tout semble être remarqué et avec une cause identifiée. La façon dont Apple sollicite désormais activement les commentaires de ses applications induit les utilisateurs en erreur en apparaissant axée sur le contenu. Pourtant, les résultats semblent positifs et, dans ce cas, penchent vers l’application Podcasts.